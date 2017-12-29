Із піснями та вітаннями: у Луцьку - обласне свято профтехосвіти. ФОТО

На Театральному майдані Луцька зібралися представники понад 20 закладів професійної освіти області, аби продемонструвати досягнення своїх вихованців та педагогів.Виставка розпочалася 30 травня.Театральний майдан буквально заполонили люди та чимало виробів, які сьогодні експонують. Тут і вироби з дерева, і з лози, і смаколики, і квіти із паперу та фетру, і ковані вироби, і свічки, і текстильні вироби. Представники закладів розповідають охочим про діяльність закладів та рекламують свої вироби.Директор Ковельського професійного ліцеюрозповів, що заклад створили буквально минулоріч шляхом злиття двох інших у місті Ковелі. Нині тут готують фахівців цілої низки затребуваних робітничих професій, працівників сфери послуг тощо.«Маємо хорошу співпрацю та участь у двох європейських проектах - «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти», ми навчаємо групу за індивідуальною програмою навчання разом із підприємством «Волинькальвіс» у Ковелі. У рамках цього проекту ми отримали австрійське зварювальне обладнання, а також комп’ютерний комплекс», повідомив посадовець. У рамках іншого проекту заклад отримав німецьке обладнання для підготовки слюсарів із ремонту автомобілів. Окрім того, лише цей заклад навчає на виробника художніх виробів із лози. Вона не так користується попитом на ринку праці, однак у закладі її розвивають, аби долучати сюди людей із обмеженими можливостями.Свято відкрили офіційними привітаннями. Першим до освітян звернувся голова Волинської обласної держадміністрації. Посадовець мовив, що тут сьогодні зустрілися учні профтехосвіти, які в перспективі стануть добрими майстрами. Він розповів, що встиг вже поспілкуватися із людьми на виставці.«Я пройшовся по виставці – вона чудова. Деякі предмети мені знайомі, деякі я бачу вперше, але я бачу живі, допитливі, радісні очі. Побачив, поспілкувався - всі пишаються вибором, планують розвиватися, нарощувати свої досягнення та, звичайно, мріють здобути більшого», - сказав посадовець. Він наголосив на важливості професій, адже зауважив, що коли жив на Київщині, дуже важко було знайти, наприклад, добрих будівельників, адже вони справді користуються попитом.Тому приємно, що на Волині виставка відбувається вже 18 раз. Савченко висловив сподівання, що надалі вони будуть ще масштабнішими.«Я розмовляв із деякими керівниками, проходячи сьогодні між рядів – є вже заявки наперед, навіть училище не може стільки випустити, скільки є заявок, зокрема це харчова промисловість. Мені було б радісніше, якби у нас ще потужною була важко промисловість, але це все попереду. Ми повинні модернізувати освіту», - зауважив посадовець. Мовляв, часто не вистачає навчальної баз - наприклад, дітей навчать на двигунах давно застарілих автомобілів. Тому треба вирішувати ці питання, створювати умови, аби заклади розвивалися та давали ще більше можливостей своїм студентам.Опісля голова Волиньрадидодав, що у зв’зку із прийнятими законами ніхто до кінця не розуміє, як все має відбуватися у галузі. Однак на Волині закривати заклади не дозволять – натомість шукатимуть можливості та сили для фінансування.Нардеппідсумувала, що сьогодні гарна можливість подивитися, чим багата Волинь. Є успішний приклад співпраці з Естонією, який довів, що Волинь на дуже високому рівні, тож тут можна освоювати сучасні технології виробництва. 50 мільйонів євро для профтехеосвіти України виділять із європейських коштів, тому треба робити все, аби частина цих коштів надійшла у наш регіон.Далі для гостей свята лунали пісні, а посадовців запросили особисто ознайомитися із речами, які виготовили майстри та учні.Сьогодні у рамках святкувань також можна буде придбати вироби, які сподобалися. Проведуть також майстер-класи професійного спрямування, виступи учасників художньої самодіяльності та виставка методичних напрацювань педагогічних працівників та технічної творчості учнів.