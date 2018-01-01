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Судитимуть волинянина, який битою побив 25-річного чоловіка

Судитимуть волинянина, який битою побив 25-річного чоловіка
На Волині судитимуть мешканця Нововолинська, який побив 25-річного чоловіка із селища Благодатне.

Так, 8 березня 2018 року лікарі швидкої допомоги повідомили на телефонну лінію «102» Нововолинського відділу поліції про бійку поблизу палацу культури у селищі Благодатному, під час якої невідомі особи побили чоловіка, - інформує прес-служба прокуратури області.

Відомості про це поліцейські внесли до журналу обліку, проте кримінальне провадження розпочате не було.

Прокурори ж, скерувавши запит головному лікарю Нововолинської центральної міської лікарні, з'ясували, що потерпілий у медичний заклад поступив із важкою відкритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток основи та склепіння черепа й забоєм головного мозку, а ці тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

23 березня 2018 року відомості про факт спричинення чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 121 КК України) прокурорами відділу місцевої прокуратури було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В подальшому за вказівками прокурора слідчими поліції проведено низку слідчих (розшукових) дій та встановлено, що побив потерпілого бейсбольною биткою раніше судимий 23-річний мешканець Нововолинська.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду для подальшого розгляду.



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Теги: суд, бита, побиття
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Коментарі 1
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били битою - це ж надбання вашої революциї огидности...
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