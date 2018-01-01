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В Україні подорожчали залізничні квитки

В Україні подорожчали залізничні квитки
Відсьогодні в Україні підвищились ціни на залізничні квитки.

Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Так, так і є (відбулось підвищення з 30 травня - ред.). З 1 жовтня буде друге підвищення цін. Це індексація, ціни все одно нижчі, ніж на інші види транспорту", - повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначимо, загалом ціни на квитки підвищаться на 24% - сьогодні на 12% і з 1 жовтня – теж на 12%. В компанії наголошували, що останній раз індексація тарифів на пасажирські перевезення проводилася у жовтні 2014 року на 12%.

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Теги: квитки, потяг
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