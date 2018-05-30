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У Володимирі-Волинському злодії «обчистили» дві квартири

У Володимирі-Волинському злодії «обчистили» дві квартири
У Володимирі-Волинському злодії обікрали дві квартири. Злодії проникали до квартир шляхом підбору ключа.

Про це пише Володимир Медіа.

Зазначають, що крадіжки сталися у вівторок, 29 травня. Обидві з однаковим почерком – злодії вдиралися до чужого помешкання, підібравши до вхідних дверей ключі.

Першою із заявою до Володимир-Волинського відділення поліції про викрадення ноутбуку за 9 тисяч гривень звернулася 41-річна Ірина, мешканка будинку на вулиці Сагайдачній.

Наступним із подібною проблемою звернувся чоловік на ім'я Василь, котрий проживає у багатоповерхівці на вулиці Луцькій. У нього злодії поцупили планшет та золоті вироби. Сума збитків встановлюється.

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Теги: крадіжка, квартира, Володимир-Волинський
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