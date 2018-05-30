У Володимирі-Волинському злодії «обчистили» дві квартири
Сьогодні, 13:50
У Володимирі-Волинському злодії обікрали дві квартири. Злодії проникали до квартир шляхом підбору ключа.
Про це пише Володимир Медіа.
Зазначають, що крадіжки сталися у вівторок, 29 травня. Обидві з однаковим почерком – злодії вдиралися до чужого помешкання, підібравши до вхідних дверей ключі.
Першою із заявою до Володимир-Волинського відділення поліції про викрадення ноутбуку за 9 тисяч гривень звернулася 41-річна Ірина, мешканка будинку на вулиці Сагайдачній.
Наступним із подібною проблемою звернувся чоловік на ім'я Василь, котрий проживає у багатоповерхівці на вулиці Луцькій. У нього злодії поцупили планшет та золоті вироби. Сума збитків встановлюється.
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Про це пише Володимир Медіа.
Зазначають, що крадіжки сталися у вівторок, 29 травня. Обидві з однаковим почерком – злодії вдиралися до чужого помешкання, підібравши до вхідних дверей ключі.
Першою із заявою до Володимир-Волинського відділення поліції про викрадення ноутбуку за 9 тисяч гривень звернулася 41-річна Ірина, мешканка будинку на вулиці Сагайдачній.
Наступним із подібною проблемою звернувся чоловік на ім'я Василь, котрий проживає у багатоповерхівці на вулиці Луцькій. У нього злодії поцупили планшет та золоті вироби. Сума збитків встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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