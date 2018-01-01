Figli Migli запрошує в літній табір*
Сьогодні, 14:21
У літньому таборі Figli Migli Ваші діти не зустрінуть обтяжень навчального процесу. Замість цього — лише насичений цікавими заняттями і розвагами повноцінний відпочинок.
Програма літнього табору дає можливість спробувати різноманітні напрямки, щоб Ваша дитина вибрала для себе нове улюблене хобі. Адже канікули — це час нових експериментів, пошуку свіжих вражень і відкриття в собі талантів.
Всі заняття в таборі «Figli Migli» проходять в ігровій формі у вигляді тренінгів, ігор, майстер-класів.
Ваших дітей чекають:
- боулінг без обмежень;
- караоке;
- катання на роликах, гіробордах, гіроскутерах;
- перегляд в кінотеатрі мультфільмів;
- дитячі атракціони;
- лабіринт та батут;
- харчування.
Проведіть літо разом з дитячим табором FIGLI MIGLI у ТРЦ «ПортCity»!
Табір працюватиме з червня по серпень для дітей від 7 років. Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
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Програма літнього табору дає можливість спробувати різноманітні напрямки, щоб Ваша дитина вибрала для себе нове улюблене хобі. Адже канікули — це час нових експериментів, пошуку свіжих вражень і відкриття в собі талантів.
Всі заняття в таборі «Figli Migli» проходять в ігровій формі у вигляді тренінгів, ігор, майстер-класів.
Ваших дітей чекають:
- боулінг без обмежень;
- караоке;
- катання на роликах, гіробордах, гіроскутерах;
- перегляд в кінотеатрі мультфільмів;
- дитячі атракціони;
- лабіринт та батут;
- харчування.
Проведіть літо разом з дитячим табором FIGLI MIGLI у ТРЦ «ПортCity»!
Табір працюватиме з червня по серпень для дітей від 7 років. Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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