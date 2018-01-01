Figli Migli запрошує в літній табір*

У літньому таборі Figli Migli Ваші діти не зустрінуть обтяжень навчального процесу. Замість цього — лише насичений цікавими заняттями і розвагами повноцінний відпочинок.Програма літнього табору дає можливість спробувати різноманітні напрямки, щоб Ваша дитина вибрала для себе нове улюблене хобі. Адже канікули — це час нових експериментів, пошуку свіжих вражень і відкриття в собі талантів.Всі заняття в таборі «Figli Migli» проходять в ігровій формі у вигляді тренінгів, ігор, майстер-класів.Ваших дітей чекають:- боулінг без обмежень;- караоке;- катання на роликах, гіробордах, гіроскутерах;- перегляд в кінотеатрі мультфільмів;- дитячі атракціони;- лабіринт та батут;- харчування.Проведіть літо разом з дитячим табором FIGLI MIGLI у ТРЦ «ПортCity»!Табір працюватиме з червня по серпень для дітей від 7 років. Деталі за телефоном: 067 334 50 87.