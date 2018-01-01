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Figli Migli запрошує в літній табір*

Figli Migli запрошує в літній табір*
У літньому таборі Figli Migli Ваші діти не зустрінуть обтяжень навчального процесу. Замість цього — лише насичений цікавими заняттями і розвагами повноцінний відпочинок.

Програма літнього табору дає можливість спробувати різноманітні напрямки, щоб Ваша дитина вибрала для себе нове улюблене хобі. Адже канікули — це час нових експериментів, пошуку свіжих вражень і відкриття в собі талантів.

Всі заняття в таборі «Figli Migli» проходять в ігровій формі у вигляді тренінгів, ігор, майстер-класів.

Ваших дітей чекають:

- боулінг без обмежень;
- караоке;
- катання на роликах, гіробордах, гіроскутерах;
- перегляд в кінотеатрі мультфільмів;
- дитячі атракціони;
- лабіринт та батут;
- харчування.

Проведіть літо разом з дитячим табором FIGLI MIGLI у ТРЦ «ПортCity»!

Табір працюватиме з червня по серпень для дітей від 7 років. Деталі за телефоном: 067 334 50 87.

Figli Migli запрошує в літній табір*

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Теги: ПортCity
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