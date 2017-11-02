Волинян застерігають від ботулізму





За період минулого року по країні захворіло понад 130 осіб, з них 11 померло.



Зазначається, у Волинській області за минулий рік ботулізмом захворіло 6 осіб, з них одна дитина. По одному випадку зареєстровано в Камінь–Каширському та Ратнівському районах, троє потерпілих - в Луцькому районі.



Виникнення захворювання потерпілі пов’язували із вживанням м’ясних консервів домашнього приготування. Тільки в Ратнівському районі виник ботулізм через вживання в їжу копченої риби промислового виробництва.



Це захворювання – актуальна проблема в Україні. Ступінь протікання хвороби, як правило, важкий, з наступними хронічними проявами, навіть при наданні медичної допомоги відмічаються непоодинокі летальні випадки.



Ускладнюється ситуація тим, що на даний час відсутня вакцина для протидії даному захворюванню.



Найчастіше реєструються захворювання, пов’язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в’яленої риби, м’ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Ці продукти частіше викликають групові, «сімейні» спалахи захворювань. Якщо інфікований продукт твердофазний (ковбаса, копчене м’ясо, риба), то в ньому можлива, так звана, «гніздова» інфікованість збудниками ботулізму і утворення токсинів. Тому зустрічаються випадки захворювання на ботулізм, коли не всі особи, які вживали один продукт, хворіють.



Тож радять ретельно вибирати продукти, які запаковані під вакуумом. А саме, пересвідчитись в наявності необхідних супровідних документів, звернути увагу на маркування із зазначенням виробника, терміни придатності та умови зберігання.



На сьогодні державний санітарний нагляд за виробництвом та обігом харчових продуктів покладено на Держпродспоживслужбу Міністерства аграрної політики. Тому, при найменших сумнівах щодо безпечності продукту необхідно звертатись до зазначеної служби.



У випадку погіршення самопочуття після вживання підозрілих продуктів, радять терміново звертатись до медичного закладу. Чим раніше буде надана спеціалізована допомога, тим більше шансів на одужання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян просять бути обачними при купівлі і вживанні продуктів харчування, оскільки в Україні знову реєструються випадки захворювань на ботулізм. В Києві одна л юдина померла від вживання копченої риби За період минулого року по країні захворіло понад 130 осіб, з них 11 померло.Зазначається, у Волинській області за минулий рік ботулізмом захворіло 6 осіб, з них одна дитина. По одному випадку зареєстровано в Камінь–Каширському та Ратнівському районах, троє потерпілих - в Луцькому районі.Виникнення захворювання потерпілі пов’язували із вживанням м’ясних консервів домашнього приготування. Тільки в Ратнівському районі виник ботулізм через вживання в їжу копченої риби промислового виробництва.Це захворювання – актуальна проблема в Україні. Ступінь протікання хвороби, як правило, важкий, з наступними хронічними проявами, навіть при наданні медичної допомоги відмічаються непоодинокі летальні випадки.Ускладнюється ситуація тим, що на даний час відсутня вакцина для протидії даному захворюванню.Найчастіше реєструються захворювання, пов’язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в’яленої риби, м’ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Ці продукти частіше викликають групові, «сімейні» спалахи захворювань. Якщо інфікований продукт твердофазний (ковбаса, копчене м’ясо, риба), то в ньому можлива, так звана, «гніздова» інфікованість збудниками ботулізму і утворення токсинів. Тому зустрічаються випадки захворювання на ботулізм, коли не всі особи, які вживали один продукт, хворіють.Тож радять ретельно вибирати продукти, які запаковані під вакуумом. А саме, пересвідчитись в наявності необхідних супровідних документів, звернути увагу на маркування із зазначенням виробника, терміни придатності та умови зберігання.На сьогодні державний санітарний нагляд за виробництвом та обігом харчових продуктів покладено на Держпродспоживслужбу Міністерства аграрної політики. Тому, при найменших сумнівах щодо безпечності продукту необхідно звертатись до зазначеної служби.У випадку погіршення самопочуття після вживання підозрілих продуктів, радять терміново звертатись до медичного закладу. Чим раніше буде надана спеціалізована допомога, тим більше шансів на одужання.

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