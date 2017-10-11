вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута

У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Літній сезон «Школи свідомого громадянина» із публічною лекцією відкриватиме Олена Палагута – топ-менеджер групи компаній «Континіум».

Зустріч відбудеться у четвер, 7 червня, у луцькому РЦ «Промінь».

Говоритимуть про те, як знайти правильних людей на шляху до успіху.

Вхід - вільний, за умови попередньої реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/14rkGylUXVvL0sROhdd0rWX4ee_o4bjrrLssTkynNCek/edit.

Передусім йдеться про відомі бренди, які працюють у групі «WOG», «Rixos», «Комо».

На сцені Олена Палагута відповість на запитання, які цікавлять багатьох лучан:

- Яким чином «Континіум» переріс із невеличкого підприємства із пошиття курток, заснованого у далеких 90-их, у фінансово-промислового гіганта;
- Як сформувати та мотивувати успішну бізнес-команду;
- Work-life balance: як бути одночасно висококласним професіоналом та жити у гармонії з собою.

Чекаємо на кожного з вас. За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.

У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олена Палагута
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
Сьогодні, 18:34
«Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів
Сьогодні, 18:24
У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Сьогодні, 18:00
У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка
Сьогодні, 17:45
Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
Волинський Герой «Ігор Нескорених» отримав щедрий подарунок на весілля Волинський Герой «Ігор Нескорених» отримав щедрий подарунок на весілля
11 жовтень, 2017, 10:27
Олена Палагута від фонду імені Ігоря Єремеєва роздала 23 000 подарунків волинським дітям Олена Палагута від фонду імені Ігоря Єремеєва роздала 23 000 подарунків волинським дітям
20 грудень, 2016, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
Сьогодні, 18:34
 0
«Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів
Сьогодні, 18:24
 0
У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Сьогодні, 18:00
 0
У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка
Сьогодні, 17:45
 0
Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8