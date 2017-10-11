У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Сьогодні, 18:00
Літній сезон «Школи свідомого громадянина» із публічною лекцією відкриватиме Олена Палагута – топ-менеджер групи компаній «Континіум».
Зустріч відбудеться у четвер, 7 червня, у луцькому РЦ «Промінь».
Говоритимуть про те, як знайти правильних людей на шляху до успіху.
Вхід - вільний, за умови попередньої реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/14rkGylUXVvL0sROhdd0rWX4ee_o4bjrrLssTkynNCek/edit.
Передусім йдеться про відомі бренди, які працюють у групі «WOG», «Rixos», «Комо».
На сцені Олена Палагута відповість на запитання, які цікавлять багатьох лучан:
- Яким чином «Континіум» переріс із невеличкого підприємства із пошиття курток, заснованого у далеких 90-их, у фінансово-промислового гіганта;
- Як сформувати та мотивувати успішну бізнес-команду;
- Work-life balance: як бути одночасно висококласним професіоналом та жити у гармонії з собою.
Чекаємо на кожного з вас. За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.
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Зустріч відбудеться у четвер, 7 червня, у луцькому РЦ «Промінь».
Говоритимуть про те, як знайти правильних людей на шляху до успіху.
Вхід - вільний, за умови попередньої реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/14rkGylUXVvL0sROhdd0rWX4ee_o4bjrrLssTkynNCek/edit.
Передусім йдеться про відомі бренди, які працюють у групі «WOG», «Rixos», «Комо».
На сцені Олена Палагута відповість на запитання, які цікавлять багатьох лучан:
- Яким чином «Континіум» переріс із невеличкого підприємства із пошиття курток, заснованого у далеких 90-их, у фінансово-промислового гіганта;
- Як сформувати та мотивувати успішну бізнес-команду;
- Work-life balance: як бути одночасно висококласним професіоналом та жити у гармонії з собою.
Чекаємо на кожного з вас. За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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