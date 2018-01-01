«АТБ» пропонує self-made по-українськи*

Національна торговельна мережа створила унікальну систему виховання професійних кадрів для торгівлі, надаючи кожному можливість побудувати кар’єруКількість співробітників корпорації «АТБ» уже перевищила 50 тис. осіб. Цей показник вражає тих, хто пам’ятає її перші кроки: 25 років тому все почалося з кількох перебудованих радянських гастрономів.Експерти визнають, що за цей час компанія «АТБ» змогла досягти високого рівня не тільки кількісного, але й якісного розвитку. Сьогодні це об’єднання великих підприємств у різних галузях економіки є кузнею кадрів вітчизняного ритейлу та драйвером зростання престижу професій галузі торгівлі.Фактично ця історія розпочалася ще у минулому десятилітті, коли на Дніпропетровщині з’явився перший учбовий центр «АТБ». Мережа розширювалася, потрібні були нові заклади для навчання працівників.Спочатку філію учбового центру відкрили у Києві, потім у Львові й Одесі. Там виховують справжніх професіоналів. Тож не дивно, що аналітики говорять про суттєвий внесок «АТБ» у підвищення престижу спеціальностей, пов’язаних із роботою на торговельних підприємствах.«Власні учбові центри – гордість компанії. На сьогодні вони забезпечують не тільки професійне навчання працівників, але й розвиток управлінських якостей керівників і співробітників, з яких формуємо внутрішній кадровий резерв.Щорічно в таких центрах проходять навчання і підвищують свою кваліфікацію понад 4000 осіб», – розповідає директор департаменту управління персоналом корпорації «АТБ»За її словами, кадрова політика корпорації «АТБ» спрямована на ефективне використання та розвиток людського капіталу підприємства.Виховуючи кадри для себе, компанія фактично стимулює всю галузь торгівлі переходити на нові – більш високі – стандарти підготовки персоналу та, відповідно, обслуговування клієнтів. Мережа не має потреби брати людей, як-то кажуть, «зі сторони». Бо кращої підготовки, ніж у компанії, на вітчизняному ринку просто не існує.Саме через це 100% співробітників, які наразі займають адміністративні посади в мережі «АТБ», отримали професійну освіту в учбових центрах компанії. Ба більше – значна частина таких внутрішніх «посадовців» починала свій трудовий шлях саме в «АТБ».Можна почути десятки (якщо не сотні) історій про те, як молоді хлопці та дівчата, прийшовши в компанію працювати касирами та охоронцями, сьогодні керують бізнесом «АТБ» у регіонах.Це унікальні можливості не тільки для кар'єрного зростання, але й для задоволення власних амбіцій.«У нас безліч таких self-made прикладів. Кожного, хто хоче та може зростати, помітять та підтримають. Тож матиме змогу робити кар’єру», – додає Олена Федаш.Лише за 2017 рік компанія створила понад 7 тисяч нових робочих місць. Це на 15% більше за показники 2016 року, тож динаміка каже про можливість ще потужнішого зростання в поточному році.Мережа дійсно надає кожному працівникові шанс зробити кар’єру, а вітчизняній торговельній галузі – впровадити європейські стандарти ведення бізнесу.