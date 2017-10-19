Гроші на няню і дитячий пакунок: в Україні видаватимуть «бонуси» для породіль





Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман, - пише



За його словами, дитячі набори почнуть видавати вже з 1 вересня.



"Сьогодні ми ухвалимо рішення з важливих питань. З одного боку, це введення традиції, яку ми впроваджуємо з 1 вересня 2018 року. Тепер кожна сім'я, в якій народилася дитина, отримуватиме від держави спеціальний baby box (дитячий набір – ред.). Він насправді зібраний з любов'ю для того, щоб на перших етапах життя у мами, у сім'ї було все необхідне для того, щоб доглядати за дитиною. Це буде досить якісний box, з якісним наповненням. Це традиція в багатьох західних країнах, і сьогодні цю традицію ми запроваджуємо для підтримки народжуваності. Тобто 100 тисяч українських сімей, в яких народжуються діти, отримають таку додаткову цільову підтримку".



Крім того, Гройсман заявив про компенсацію сім'ям для найму няні для догляду за дитиною. Прем'єр розповів, скільки виділятиметься грошей щомісяця.



"Коли мама народжує, потрібно думати про те, особливо коли людина працює, як іти працювати. І тут потрібно найняти няню для того, щоб доглядати за дитиною, а самій іти працювати. І тут ми теж приймаємо важливе рішення разом з органами місцевого самоврядування в тих пропорціях, в яких сьогодні зараховується до бюджетів податок на доходи фізосіб. Я думаю, що це буде справедливо, і вводимо таке поняття, як муніципальна няня. Це працюватиме з 1 січня, але у вересні це знайде своє відображення в проекті бюджету 2019 року. Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо вам компенсувати – наразі це 1,5 тисячі гривень щомісяця заробітної плати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні сім'ям при народженні дитини видаватимуться спеціальні дитячі набори "baby box", а також планується з початку наступного року компенсація в 1,5 тисячі гривень для найму няні з догляду за дитиною.Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр, - пише Сьогодні За його словами, дитячі набори почнуть видавати вже з 1 вересня."Сьогодні ми ухвалимо рішення з важливих питань. З одного боку, це введення традиції, яку ми впроваджуємо з 1 вересня 2018 року. Тепер кожна сім'я, в якій народилася дитина, отримуватиме від держави спеціальний baby box (дитячий набір – ред.). Він насправді зібраний з любов'ю для того, щоб на перших етапах життя у мами, у сім'ї було все необхідне для того, щоб доглядати за дитиною. Це буде досить якісний box, з якісним наповненням. Це традиція в багатьох західних країнах, і сьогодні цю традицію ми запроваджуємо для підтримки народжуваності. Тобто 100 тисяч українських сімей, в яких народжуються діти, отримають таку додаткову цільову підтримку".Крім того, Гройсман заявив про компенсацію сім'ям для найму няні для догляду за дитиною. Прем'єр розповів, скільки виділятиметься грошей щомісяця."Коли мама народжує, потрібно думати про те, особливо коли людина працює, як іти працювати. І тут потрібно найняти няню для того, щоб доглядати за дитиною, а самій іти працювати. І тут ми теж приймаємо важливе рішення разом з органами місцевого самоврядування в тих пропорціях, в яких сьогодні зараховується до бюджетів податок на доходи фізосіб. Я думаю, що це буде справедливо, і вводимо таке поняття, як муніципальна няня. Це працюватиме з 1 січня, але у вересні це знайде своє відображення в проекті бюджету 2019 року. Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо вам компенсувати – наразі це 1,5 тисячі гривень щомісяця заробітної плати".

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