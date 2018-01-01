«Туди його, бліндажі монтувати, а не тут воду мутити», - батько загиблого атовця про Герасимюка
Сьогодні, 15:23
Батько загиблого бійця батальйону «Айдар» Ігоря Філіпчука Ярослав Філіпчук виступив перед луцькими депутатами.
Чоловік звернувся до обранців Луцької громади під час сесійного засідання 30 травня.
Під час розгляду питання про детальний плану території в районі вулиці Дубнівської, де планують спорудити багатоквартирний будинок та дати житло родинам загиблих у АТО, слово взяв Ярослав Філіпчук.
Він зауважив, що шестеро членів сімей загиблих атовців з Луцька звернулися у міську раду з проханням взяти це питання на контроль і нарешті почати діяти. Серед тих людей – вдови та батьки загиблих Героїв. Бо, за словами батька Ігоря Філіпчука, від був вражений відмовками посадовців.
«Недопад (Григорій Недопад – заступник Луцького міського голови – ред.) взявся робити. А Рачков (Олександр Рачков – вже колишній заступник міського голови – ред.) каже до нього «ти на емоціях граєш». А ти поїдь туди і там пограй на емоціях.
Хто тут крепко кричить, піднімає руку – туди хай їде, там хай в окопах посидить. Бо знов: «завтра, завтра, завтра», та ті жінки не доживуть до того», - емоційно висловився батько загиблого.
Він також додав, що відмовками родини загиблих «годував» і начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Леонід Герасимюк.
«Туди його, монтувати бліндажі, а не тут мутити воду», - сказав Ярослав Філіпчук.
Зрештою, Луцька міська рада таки затвердила проект детального плану території в районі Дубнівської, де планують звести багатоповерхівку, частину квартир в якій отримають родини загиблих у АТО.
За таке рішення проголосували 34 депутати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк попрощався із бійцем батальйону «Айдар», що загинув на Сході
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік звернувся до обранців Луцької громади під час сесійного засідання 30 травня.
Під час розгляду питання про детальний плану території в районі вулиці Дубнівської, де планують спорудити багатоквартирний будинок та дати житло родинам загиблих у АТО, слово взяв Ярослав Філіпчук.
Він зауважив, що шестеро членів сімей загиблих атовців з Луцька звернулися у міську раду з проханням взяти це питання на контроль і нарешті почати діяти. Серед тих людей – вдови та батьки загиблих Героїв. Бо, за словами батька Ігоря Філіпчука, від був вражений відмовками посадовців.
«Недопад (Григорій Недопад – заступник Луцького міського голови – ред.) взявся робити. А Рачков (Олександр Рачков – вже колишній заступник міського голови – ред.) каже до нього «ти на емоціях граєш». А ти поїдь туди і там пограй на емоціях.
Хто тут крепко кричить, піднімає руку – туди хай їде, там хай в окопах посидить. Бо знов: «завтра, завтра, завтра», та ті жінки не доживуть до того», - емоційно висловився батько загиблого.
Він також додав, що відмовками родини загиблих «годував» і начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Леонід Герасимюк.
«Туди його, монтувати бліндажі, а не тут мутити воду», - сказав Ярослав Філіпчук.
Зрештою, Луцька міська рада таки затвердила проект детального плану території в районі Дубнівської, де планують звести багатоповерхівку, частину квартир в якій отримають родини загиблих у АТО.
За таке рішення проголосували 34 депутати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк попрощався із бійцем батальйону «Айдар», що загинув на Сході
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
На цій справі дійсно багато маніпуляцій. Я розумію, квартири дітям загиблих. А при чому тут батьки, вони що, безхатьки?
На цій справі дійсно багато маніпуляцій. Я розумію, квартири дітям загиблих. А при чому тут батьки, вони що, безхатьки?
А про чому архітектор?що він квартири роздає?тут міськвиконком ріщає)
Це зараз в тренді, коли всякий клоун корчить з себе мудреця. На сьогоднішній день на війні або добровольці або контрактники... і не цьому мордатому алкашу вішати ярлики на людей і повелівати кому, що робити. А засідання сесій міськради перетворили на дешевий балаган, ще отих волоцюг з під собору почніть запрошувати до виступу...
Останні новини
Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
«Туди його, бліндажі монтувати, а не тут воду мутити», - батько загиблого атовця про Герасимюка
Сьогодні, 15:23
Волинян застерігають від ботулізму
Сьогодні, 14:53