«Туди його, бліндажі монтувати, а не тут воду мутити», - батько загиблого атовця про Герасимюка

Батько загиблого бійця батальйону «Айдар»виступив перед луцькими депутатами.Чоловік звернувся до обранців Луцької громади під час сесійного засідання 30 травня.Під час розгляду питання про детальний плану території в районі вулиці Дубнівської, де планують спорудити багатоквартирний будинок та дати житло родинам загиблих у АТО, слово взяв Ярослав Філіпчук.Він зауважив, що шестеро членів сімей загиблих атовців з Луцька звернулися у міську раду з проханням взяти це питання на контроль і нарешті почати діяти. Серед тих людей – вдови та батьки загиблих Героїв. Бо, за словами батька Ігоря Філіпчука, від був вражений відмовками посадовців.«Недопад (– заступник Луцького міського голови – ред.) взявся робити. А Рачков (– вже колишній заступник міського голови – ред.) каже до нього «ти на емоціях граєш». А ти поїдь туди і там пограй на емоціях.Хто тут крепко кричить, піднімає руку – туди хай їде, там хай в окопах посидить. Бо знов: «завтра, завтра, завтра», та ті жінки не доживуть до того», - емоційно висловився батько загиблого.Він також додав, що відмовками родини загиблих «годував» і начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради«Туди його, монтувати бліндажі, а не тут мутити воду», - сказав Ярослав Філіпчук.Зрештою, Луцька міська рада таки затвердила проект детального плану території в районі Дубнівської, де планують звести багатоповерхівку, частину квартир в якій отримають родини загиблих у АТО.За таке рішення проголосували 34 депутати.