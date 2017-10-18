У Ковелі закінчують будівництво комплексу під відкритим небом. ФОТО

У Ковелі завершується будівництво літньої естради. Об’єкт мають здати в середині червня.Частина заходів на день міста уже буде проходити саме тут, - повідомили на сторінці Ковельської міської ради у Facebook.У Ковелі виріс новий сучасний комплекс під відкритим небом. Це велика сцена та глядацький майданчик. Є тут спеціальні гардеробні, просторі підсобні приміщення, санвузли. Також встановили огорожу та світильники.Як зазначають у дописі, генпідряднику — будівельній компанії «Луцьксантехмонтаж 536» — залишилось виконати невеликий об’єм робіт. Це влаштування парапетів, фарбування, укладання підлоги на сцені, монтаж паркану. Внутрішнє оздоблення уже теж майже завершене.Міський голова Ковелясподівається, що для митців це буде чудовим подарунком.«Хочеться вірити, що тут часто відбуватимуться різноманітні заходи, що ця сцена зустрічатиме знані колективи не лише нашого міста, але й України. Думаю, уже перші концерти дадуть нам зрозуміти, що ми працювали не марно», - зазначає мер Ковеля.Коли розпочиналось будівництво літньої естради, у жовтні 2016 року, то планувалось його завершити вже наступного року (2017, - ред.).«Довше, як думали, вели роботи на об’єкті. На це є об’єктивні і суб’єктивні причини. Все-таки, коли відбувається у місті таке масштабне будівництво, то варто все зробити якісно, надійно, не поспішаючи. Тут і кошти довелось додаткові шукати і, звичайно, більше минуло часу як передбачали.Але, на щастя, літня естрада не стала довгобудом, хоча було і чимало перепон і критики. І тепер у Ковелі є новий сучасний комплекс під відкритим небом, аналогів якому немає на Волині. Крок за кроком наш центральний парк змінюється, а сценічний майданчик буде його окрасою. І сподіваюсь, що він стане одним із улюблених місць для відпочинку наших мешканців», - зазначив Олег Кіндер.