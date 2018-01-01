Волинські митники зупинили незаконний експорт деревини в Євросоюз
Сьогодні, 15:54
Волинський підприємець намагався незаконно експортувати дрова в Євросоюз.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Встановили, що за його дорученням митний брокер двічі впродовж
місяця подавав до митного оформлення експортні декларації на товари
«дрова колоті березові» та «дрова колоті грабові» загальною вартістю 95 тисяч гривень.
Серед інших документів, відповідно до законодавства, до декларації додається сертифікат «про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».
Перевіркою довели, що для отримання таких сертифікатів волинський підприємець підробив акти закупок, що посвідчують операції з придбання лісоматеріалів та відповідні підписи фіктивного продавця на накладних.
На чоловіка накладуть штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару. Деревину також вилучать.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Встановили, що за його дорученням митний брокер двічі впродовж
місяця подавав до митного оформлення експортні декларації на товари
«дрова колоті березові» та «дрова колоті грабові» загальною вартістю 95 тисяч гривень.
Серед інших документів, відповідно до законодавства, до декларації додається сертифікат «про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».
Перевіркою довели, що для отримання таких сертифікатів волинський підприємець підробив акти закупок, що посвідчують операції з придбання лісоматеріалів та відповідні підписи фіктивного продавця на накладних.
На чоловіка накладуть штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару. Деревину також вилучать.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Волинські митники зупинили незаконний експорт деревини в Євросоюз
Сьогодні, 15:54
«Туди його, бліндажі монтувати, а не тут воду мутити», - батько загиблого атовця про Герасимюка
Сьогодні, 15:23