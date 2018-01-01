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Волинські митники зупинили незаконний експорт деревини в Євросоюз

Волинські митники зупинили незаконний експорт деревини в Євросоюз
Волинський підприємець намагався незаконно експортувати дрова в Євросоюз.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Встановили, що за його дорученням митний брокер двічі впродовж
місяця подавав до митного оформлення експортні декларації на товари
«дрова колоті березові» та «дрова колоті грабові» загальною вартістю 95 тисяч гривень.

Серед інших документів, відповідно до законодавства, до декларації додається сертифікат «про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».

Перевіркою довели, що для отримання таких сертифікатів волинський підприємець підробив акти закупок, що посвідчують операції з придбання лісоматеріалів та відповідні підписи фіктивного продавця на накладних.

На чоловіка накладуть штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару. Деревину також вилучать.

Волинські митники зупинили незаконний експорт деревини в Євросоюз

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Теги: деревина, Волинь, митниця
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