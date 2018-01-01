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Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
На території Коритненського лісництва на Волині зростає найбільша у регіоні плантація цінного грецького горіха – минулоріч лісівники заклали тут сад на 17 га.

Нині саджанці впевнено підростають, аби за 7-8 років дати перші плоди. У перспективі ж, зазначають лісівники, дерева можуть давати до 100 кілограмів горіхів. Таким чином, без шкоди довкіллю можна отримати корисні та якісні продукти, а також – непоганий прибуток.

Ця рослина унікальна тим, що користь та практичне використання мають не лише плоди, а олію та навіть листя дерева. Використовують грецькі горіхи у харчовій, деревообробній, парфумерній промисловості та навіть медицині. Зелені плоди місять рекордну кількість вітаміну С, а стиглі – чимало білка, вітамінів А, D, Е, К, незамінних жирних кислот тощо.
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

Ділянку, де закладали плантацію лісівники, вибрали не випадково. Раніше тут була сіножать, та минулоріч її взялися готувати її для іншого завдання – вирощування грецьких горіхів. Плантація огороджена та із трьох сторін оточена густими лісами, які оберігають молоді саджанці від вітрів та морозів. Грецький горіх, кажуть лісівники, рослина південна, тож любить тепло і затишок, а також вологу і багатий на мінерали грунт.

Лісничий Коритненського лісництва Петро Завадський розповів, що до посадки саджанців ретельно готувалися. Перед закладанням плантації грунт культивували, а ямки збагачували сумішшю перегною, торфу та добрив. Після цього також вносили 1-2 відра води, а після власне садили та оправляли деревця, тобто перевіряли, чи добре затисли кореневу систему.
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

«Минув рік і ми бачимо, що пройшов деякий відпад. Причини різні - посухи, частина відпала і від заморозків, а частина - від пошкоджень фауною: зайшов кабан, олень чи кізка, як шукають поживи, та пошкодили рослинки», - додав Завадський.

Однак, за його словами, це природній процес. Адже останнім часом клімат стає посушливішим, а це дуже небезпечно для рослин. Також горіх дуже чутливий до весняних заморозків - коли по деревцю вже пішов сік і оживає листя, а температура опускається нижче нуля, це може спричинити смерть рослини.
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

Проте Завадський зауважив, що у розсадниках досить посадкового матеріалу, тож восени плантацію доповнять. До слова, саджанці горіха тут – лише волинські, із власних та сусідніх лісництв. У планах лісівників також прищеплення саджанцями хороших порід, однак спочатку треба дочекатися остаточного приживання горіха.
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

Цікаво, що у лісництві це вже не перший досвід садіння грецьких горіхів – тут ще у 60-х роках закладали горіхові плантації, які давали хороші врожаї. Тут заготовляли і зелені горіхи, і вже стиглі плоди. Тож тепер вирішили відродити цю традицію.
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

Наразі про перспективи горіхового саду розповідають скромно – мовляв, час покаже. Тепер головне прослідкувати, щоб все добре прижилося, та добре доглядати за рослинами аби згодом дарувати волинянам смачні та надзвичайно корисні горіхи.
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

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Теги: горіхи, лісівники
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Коментарі 1
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Ви ж роззуйте очі і напишіть правильно. КОРИТНИЦЬКОГО від назви села Коритниця.
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