Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію

На території Коритненського лісництва на Волині зростає найбільша у регіоні плантація цінного грецького горіха – минулоріч лісівники заклали тут сад на 17 га.Нині саджанці впевнено підростають, аби за 7-8 років дати перші плоди. У перспективі ж, зазначають лісівники, дерева можуть давати до 100 кілограмів горіхів. Таким чином, без шкоди довкіллю можна отримати корисні та якісні продукти, а також – непоганий прибуток.Ця рослина унікальна тим, що користь та практичне використання мають не лише плоди, а олію та навіть листя дерева. Використовують грецькі горіхи у харчовій, деревообробній, парфумерній промисловості та навіть медицині. Зелені плоди місять рекордну кількість вітаміну С, а стиглі – чимало білка, вітамінів А, D, Е, К, незамінних жирних кислот тощо.Ділянку, де закладали плантацію лісівники, вибрали не випадково. Раніше тут була сіножать, та минулоріч її взялися готувати її для іншого завдання – вирощування грецьких горіхів. Плантація огороджена та із трьох сторін оточена густими лісами, які оберігають молоді саджанці від вітрів та морозів. Грецький горіх, кажуть лісівники, рослина південна, тож любить тепло і затишок, а також вологу і багатий на мінерали грунт.Лісничий Коритненського лісництварозповів, що до посадки саджанців ретельно готувалися. Перед закладанням плантації грунт культивували, а ямки збагачували сумішшю перегною, торфу та добрив. Після цього також вносили 1-2 відра води, а після власне садили та оправляли деревця, тобто перевіряли, чи добре затисли кореневу систему.«Минув рік і ми бачимо, що пройшов деякий відпад. Причини різні - посухи, частина відпала і від заморозків, а частина - від пошкоджень фауною: зайшов кабан, олень чи кізка, як шукають поживи, та пошкодили рослинки», - додав Завадський.Однак, за його словами, це природній процес. Адже останнім часом клімат стає посушливішим, а це дуже небезпечно для рослин. Також горіх дуже чутливий до весняних заморозків - коли по деревцю вже пішов сік і оживає листя, а температура опускається нижче нуля, це може спричинити смерть рослини.Проте Завадський зауважив, що у розсадниках досить посадкового матеріалу, тож восени плантацію доповнять. До слова, саджанці горіха тут – лише волинські, із власних та сусідніх лісництв. У планах лісівників також прищеплення саджанцями хороших порід, однак спочатку треба дочекатися остаточного приживання горіха.Цікаво, що у лісництві це вже не перший досвід садіння грецьких горіхів – тут ще у 60-х роках закладали горіхові плантації, які давали хороші врожаї. Тут заготовляли і зелені горіхи, і вже стиглі плоди. Тож тепер вирішили відродити цю традицію.Наразі про перспективи горіхового саду розповідають скромно – мовляв, час покаже. Тепер головне прослідкувати, щоб все добре прижилося, та добре доглядати за рослинами аби згодом дарувати волинянам смачні та надзвичайно корисні горіхи.