вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО

Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО
Вже третій рік поспіль Луцьк страждає від смороду.

Тож журналісти 12 каналу зробили відео-розслідування на цю тему.

Зазначається, що із кожним місяцем кількість скарг лучан на сморід знову зростає.

Що саме псує луцьке повітря: чи хімічні речовини, чи просто нерозбавлені належною кількістю води фекалії – з’ясувати практично нереально. Одне зрозуміло точно: місце, звідки вони потрапляють в атмосферу – міська каналізація. І якби вона була в належному стані – таких проблем лучани не відчували б.

До очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій, додається й ряд інших факторів, які псують міське повітря.

Деталі у сюжеті:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід, Луцьк, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Завтра всі почнуть палити, – депутат про виділення грошей на згорілий у Луцьку дах
Сьогодні, 16:12
Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Волинські митники зупинили незаконний експорт деревини в Євросоюз
Сьогодні, 15:54
«Туди його, бліндажі монтувати, а не тут воду мутити», - батько загиблого атовця про Герасимюка
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
Дійшли до Президента: лучани просять розібратись зі смородом у місті Дійшли до Президента: лучани просять розібратись зі смородом у місті
18 травень, 12:51
«Луцькводоканал» відхрещується від смороду у місті «Луцькводоканал» відхрещується від смороду у місті
24 квітень, 15:46
«Сморід на Вересневому» дійде до Генпрокуратури* «Сморід на Вересневому» дійде до Генпрокуратури*
13 жовтень, 2017, 13:57
Пустовіт боїться громаду? Слухань по смороду не буде Пустовіт боїться громаду? Слухань по смороду не буде
17 липень, 2017, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
Сьогодні, 18:34
 0
«Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів
Сьогодні, 18:24
 0
У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Сьогодні, 18:00
 0
У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка
Сьогодні, 17:45
 0
Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8