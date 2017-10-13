Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Вже третій рік поспіль Луцьк страждає від смороду.
Тож журналісти 12 каналу зробили відео-розслідування на цю тему.
Зазначається, що із кожним місяцем кількість скарг лучан на сморід знову зростає.
Що саме псує луцьке повітря: чи хімічні речовини, чи просто нерозбавлені належною кількістю води фекалії – з’ясувати практично нереально. Одне зрозуміло точно: місце, звідки вони потрапляють в атмосферу – міська каналізація. І якби вона була в належному стані – таких проблем лучани не відчували б.
До очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій, додається й ряд інших факторів, які псують міське повітря.
Деталі у сюжеті:
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Тож журналісти 12 каналу зробили відео-розслідування на цю тему.
Зазначається, що із кожним місяцем кількість скарг лучан на сморід знову зростає.
Що саме псує луцьке повітря: чи хімічні речовини, чи просто нерозбавлені належною кількістю води фекалії – з’ясувати практично нереально. Одне зрозуміло точно: місце, звідки вони потрапляють в атмосферу – міська каналізація. І якби вона була в належному стані – таких проблем лучани не відчували б.
До очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій, додається й ряд інших факторів, які псують міське повітря.
Деталі у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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