Чим смердить у Луцьку? ВІДЕО





Тож журналісти



Зазначається, що із кожним місяцем кількість скарг лучан на сморід знову зростає.



Що саме псує луцьке повітря: чи хімічні речовини, чи просто нерозбавлені належною кількістю води фекалії – з’ясувати практично нереально. Одне зрозуміло точно: місце, звідки вони потрапляють в атмосферу – міська каналізація. І якби вона була в належному стані – таких проблем лучани не відчували б.



До очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій, додається й ряд інших факторів, які псують міське повітря.



Деталі у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже третій рік поспіль Луцьк страждає від смороду.Тож журналісти 12 каналу зробили відео-розслідування на цю тему.Зазначається, що із кожним місяцем кількість скарг лучан на сморід знову зростає.Що саме псує луцьке повітря: чи хімічні речовини, чи просто нерозбавлені належною кількістю води фекалії – з’ясувати практично нереально. Одне зрозуміло точно: місце, звідки вони потрапляють в атмосферу – міська каналізація. І якби вона була в належному стані – таких проблем лучани не відчували б.До очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій, додається й ряд інших факторів, які псують міське повітря.Деталі у сюжеті:

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