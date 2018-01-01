Завтра всі почнуть палити, – депутат про виділення грошей на згорілий у Луцьку дах
Сьогодні, 16:12
Депутат Луцькради Андрій Козюра рекомендував поки не виділяти 400 тисяч гривень на відновлення згорілого даху у п’ятиповерхівці на вулиці Стрілецькій у Луцьку.
Про це йшлося 30 травня під час сесійного засідання у Луцькраді.
Під час питання щодо внесення змін до бюджету Андрій Козюра запитав, чи відома вже причина загорання горища будинку на вулиці Стрілецькій.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що вигоріло понад 800 квадратних метрів, тому орієнтовна сума відновлення – 430 тисяч гривень.
«Протікань там зараз немає, але покрівля зиму не перестоїть», - додав Крась. Він додав, що наразі причина загорання остаточно так і не відома.
«До того, поки не буде встановлено причини загорання і винні, думаю, що не варто виділяти гроші на відновлення даху. Бо завтра всі почнуть палити нові дахи, щоб їм поставили ще новіші, - сказав Козюра.
Він озвучив пропозицію запропонувати власникам квартир взяти участь у співфінансуванні робіт з відновлення даху будинку. Утім, таку пропозицію його колеги не врахували і прийняли рішення виділити 400 тисяч гривень на відновлення обгорілої покрівлі.
Нагадаємо, 24 травня згоріла значна частина даху у будинку на вулиці Стрілецькій.
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Про це йшлося 30 травня під час сесійного засідання у Луцькраді.
Під час питання щодо внесення змін до бюджету Андрій Козюра запитав, чи відома вже причина загорання горища будинку на вулиці Стрілецькій.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що вигоріло понад 800 квадратних метрів, тому орієнтовна сума відновлення – 430 тисяч гривень.
«Протікань там зараз немає, але покрівля зиму не перестоїть», - додав Крась. Він додав, що наразі причина загорання остаточно так і не відома.
«До того, поки не буде встановлено причини загорання і винні, думаю, що не варто виділяти гроші на відновлення даху. Бо завтра всі почнуть палити нові дахи, щоб їм поставили ще новіші, - сказав Козюра.
Він озвучив пропозицію запропонувати власникам квартир взяти участь у співфінансуванні робіт з відновлення даху будинку. Утім, таку пропозицію його колеги не врахували і прийняли рішення виділити 400 тисяч гривень на відновлення обгорілої покрівлі.
Нагадаємо, 24 травня згоріла значна частина даху у будинку на вулиці Стрілецькій.
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