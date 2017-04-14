Прокурору Волині виплатили понад 600 тисяч гривень за вимушений прогул

Анатолія Коцури майнові зміни. Відповідно до поданої форми змін, зазначений додатковий вид доходу: "заробітна плата за час вимушеного прогулу з 31.07.2014 по 05.02.2018". Виплачено 667 тисяч 262 гривні.



Анатолій Коцура зазначив, що ці зміни пов'язані із рішенням суду щодо



Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його поновили на посаді наказом Генпрокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У декларації прокурора Волинської областімайнові зміни. Відповідно до поданої форми змін, зазначений додатковий вид доходу: "заробітна плата за час вимушеного прогулу з 31.07.2014 по 05.02.2018". Виплачено 667 тисяч 262 гривні.Анатолій Коцура зазначив, що ці зміни пов'язані із рішенням суду щодо поновлення його на посаді прокурора Волинської області . Максим Киричук зі слів Коцури тепер є його заступником, - пише Конкурент Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його поновили на посаді наказом Генпрокурора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію