Прокурору Волині виплатили понад 600 тисяч гривень за вимушений прогул
Сьогодні, 17:05
У декларації прокурора Волинської області Анатолія Коцури майнові зміни. Відповідно до поданої форми змін, зазначений додатковий вид доходу: "заробітна плата за час вимушеного прогулу з 31.07.2014 по 05.02.2018". Виплачено 667 тисяч 262 гривні.
Анатолій Коцура зазначив, що ці зміни пов'язані із рішенням суду щодо поновлення його на посаді прокурора Волинської області. Максим Киричук зі слів Коцури тепер є його заступником, - пише Конкурент.
Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його поновили на посаді наказом Генпрокурора.
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Анатолій Коцура зазначив, що ці зміни пов'язані із рішенням суду щодо поновлення його на посаді прокурора Волинської області. Максим Киричук зі слів Коцури тепер є його заступником, - пише Конкурент.
Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його поновили на посаді наказом Генпрокурора.
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Коментарі 1
З чиєі кишені візьмуть ці кошти ,напевно з нашоі з вами .Украіною правлять дебіли .
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