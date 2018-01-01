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У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО

У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У Підгайцях загорівся автомобіль. Вогонь загасили ще до приїзду рятувальників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Irina Savina.

«Вогонь у салоні автівки загасили до прибуття пожежних 1-ї частини рятувальник з 2-ї частини і аварійно-рятувальної частини РЗ СП УДСНС в області», - інформує жінка.

Вона зазначає, що вогонь загасили двоє пожежників, які опинилися там у вільний від роботи час.

«Вони на трасі помітили пожежу легкового авто, зупинилися і діставши з багажника власної автівки два вогнегасника: літровий та 2-літровий, вмить загасили вогонь», - пише Ірина.

«Що не кажіть, а приємно, коли працюють професіонали! І да, вогнегасник в салоні авто дуже-дуже потрібен!» - йдеться у дописі.

У коментарях жінка зазначила, що інцидент трапився у селі Підгайці Луцького району.

У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО

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Теги: пожежа, Підгайці, Волинь
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