У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:40
У Підгайцях загорівся автомобіль. Вогонь загасили ще до приїзду рятувальників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Irina Savina.
«Вогонь у салоні автівки загасили до прибуття пожежних 1-ї частини рятувальник з 2-ї частини і аварійно-рятувальної частини РЗ СП УДСНС в області», - інформує жінка.
Вона зазначає, що вогонь загасили двоє пожежників, які опинилися там у вільний від роботи час.
«Вони на трасі помітили пожежу легкового авто, зупинилися і діставши з багажника власної автівки два вогнегасника: літровий та 2-літровий, вмить загасили вогонь», - пише Ірина.
«Що не кажіть, а приємно, коли працюють професіонали! І да, вогнегасник в салоні авто дуже-дуже потрібен!» - йдеться у дописі.
У коментарях жінка зазначила, що інцидент трапився у селі Підгайці Луцького району.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Irina Savina.
«Вогонь у салоні автівки загасили до прибуття пожежних 1-ї частини рятувальник з 2-ї частини і аварійно-рятувальної частини РЗ СП УДСНС в області», - інформує жінка.
Вона зазначає, що вогонь загасили двоє пожежників, які опинилися там у вільний від роботи час.
«Вони на трасі помітили пожежу легкового авто, зупинилися і діставши з багажника власної автівки два вогнегасника: літровий та 2-літровий, вмить загасили вогонь», - пише Ірина.
«Що не кажіть, а приємно, коли працюють професіонали! І да, вогнегасник в салоні авто дуже-дуже потрібен!» - йдеться у дописі.
У коментарях жінка зазначила, що інцидент трапився у селі Підгайці Луцького району.
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