У селі під Луцьком на ходу загорівся автомобіль. ФОТО

У Підгайцях загорівся автомобіль. Вогонь загасили ще до приїзду рятувальників.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила«Вогонь у салоні автівки загасили до прибуття пожежних 1-ї частини рятувальник з 2-ї частини і аварійно-рятувальної частини РЗ СП УДСНС в області», - інформує жінка.Вона зазначає, що вогонь загасили двоє пожежників, які опинилися там у вільний від роботи час.«Вони на трасі помітили пожежу легкового авто, зупинилися і діставши з багажника власної автівки два вогнегасника: літровий та 2-літровий, вмить загасили вогонь», - пише Ірина.«Що не кажіть, а приємно, коли працюють професіонали! І да, вогнегасник в салоні авто дуже-дуже потрібен!» - йдеться у дописі.У коментарях жінка зазначила, що інцидент трапився у селі Підгайці Луцького району.