Луцькрада забрала частину ринку в облспоживспілки

Луцька міська рада в односторонньому порядку вирішила розірвати договір оренди земельної ділянки площею 35 294 кв.м під ринком «Завокзальний».Відповідне рішення прийняли 30 травня під час сесійного засідання Луцькради.На переконання депутатів-ініціаторів розірвання договору, рішення про продовження договору оренди земельної ділянки Волинській облспоживспілці для обслуговування ринку «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого, 1 та укладення додаткової угоди до договору оренди землі» приймалися ще депутатами попереднього скликання та були прийняті з порушенням регламенту.Окрім того, на переконання ініціаторів проекту рішення, облспоживспілка систематично не виконувала умови і строки передачі земельної ділянки площею 302 м.кв. в оренду та суборенду, без обов’язкового погодження таких договорів з Луцькою міською радою.Більше того, ініціатори розірвання договору запевняють про тривале і свідоме ігнорування виконання рішень мерії та умов підписаних угод. Зокрема, йдеться про угоди щодо Проекту реконструкції ринку «Завокзальний», проведення інвентаризації торгових на вказаному ринку з подальшим укладенням договорів з підприємцями. Озвучили також і інші поручення, які, мовляв, є причиною для розірвання договору в односторонньому порядку.Тож, депутати Луцькради вирішили розірвати договір оренди землі з облспоживспілкою. Останню ж зобов’язали повернути земельну ділянку Луцькраді.Земельну ділянку ж виділити поділити таким чином: 1509 кв.м. (на якій розташована будівля, що належить на праві власності облспоживспілці) залишити у користуванні облспоживспілці, встановивши коефіцієнт 12% оплати за оренду землі; 33785 кв.м. (на якій не розташовані об’єкти нерухомості, належні облспоживспілці), надати в оренду КП «Луцькі ринки».Депутатзауважив, що це питання, де треба знизити «градус напруги». На його переконання, треба забрати таку «прокладку» як облспоживспілка, і своїм рішенням зробити так, щоб гроші ішли у міський бюджет, а не цій організації.«Потрібно поставити тут крапку раз і назавжди», - сказав Федік.Зрештою, більшість, зокрема – 29 депутатів, проголосували за розірвання договору з облспоживспілкою.