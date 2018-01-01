Куди піти у вихідні в Луцьку: 1-3 червня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]





П’ятниця, 1 червня



Подія: «Кожна людина як дитина»

Тип заходу: благодійний соціально-мистецький проект

Початок: 12:00

Що обіцяють:



Програма:

12:00 - 18:00 - фотопроект «Етноукраінці», роботи учнів старшої групи арт-студії «Пятерня» та персональна виставка і презентація каталогу художниці Ольги Билиці (Галерея Мистецтв ( Лесі Українки 24 А) малий, верхній та нижній зали).



Безкоштовні майстер-класи від відомих художників:



13:00 – стріт-арт «графіті» з Vlad Kholodnyi (сквер Зоряний)

13:30 - флористична скульптура малих форм від#SinoSoloma @MarinaStryzhevska Rakityanska (сквер Зоряний)

з 12:00 - Арт терапія з Mialkovska ART Therapy (Галерея мистецтв, велика зала)

з 12:00 - Малярство з @NatalyaKumanovska (сквер Зоряний)

з 12:00 - Декоративний розпис на дубових дощечках з @Maria Rubel (мала зала галереї мистецтв)

з 12:00 - Гончарний круг від майстерні «Дайте спокій», майстра Валерія Ленартовича. (Галерея мистецтв).



Участь для дітей безкоштовна. В програмі презентація літніх дитячих арт-таборів.



Подія: майстер-клас для дітей із живопису

Місце: Театральний майдан

Початок: 12:00

Що обіцяють: Арт-студія «Світ творчих людей» запрошує дітей віком від 6 років на безкоштовну майстерку







Подія: «Чілдрен Кінофест»

Тип заходу: фестиваль

Місце: «Premier City»

Початок: 12:00

Що обіцяють: До конкурсної програми V Фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Спеціальною подією цього року стане показ до 30-річчя прем'єри анімаційного фільму «Острів скарбів» режисера Давида Черкаського. Вхід на всі покази – безкоштовний, за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю.



Відкриє ювілейний «Чілдрен Кінофест» документальна стрічка «Земля: Один вражаючий день» від британської студії BBC. Знята за допомогою найсучасніших технологій, вона кличе глядачів у подорож нашою планетою у компанії різноманітних тва-рин, та показує один день з їх життя. Це перша документальна стрічка, яка буде змагатися за звання найкращого фільму «Чілдрен Кінофесту».



Україну цього року представляє фентезі «Сторожова застава». Її головний герой, сучасний школяр, за допомогою чарівного порталу потрапляє у часи Київської Русі. Фільм Юрія Ковальова став одним з лідерів за касовими зборами серед національних стрічок, зібравши у прокаті понад 19 млн. гривень. Права на «Сторожову заставу» були продані на понад 25 країн. Масштабні зйомки проходили в Карпатських горах, гранітних кар'єрах та болотах Київської області.



У програмі «Чілдрен Кінофест» – дві стрічки з юнацького конкурсу Берлінського кіно-фестивалю Generation. «Сів заблукала уві сні» – шведсько-норвезька історія однієї ночівлі, що перетворюється на подорож зачарованим будинком. Для аудиторії старшого віку – стрічка «Маленька гавань», яка розповідає про дівчинку, яка знаходить на вокзалі покинутих малюків та починає піклуватися про них. Ця картина спільного виробництва Чехії та Словаччини стала найкращим фільмом Generation, отримавши премію «Кришталевий ведмідь» Берлінале.



В рамках фестивалю пройде українська прем'єра найкращої французької анімаційної стрічки за версією премії «Сезар» – «Великий злий лис та інші історії». Фільм про пригоди звірів на селі від творців «Ернеста та Селестини» створений у техніці акварельної анімації.



Поза конкурсом маленькі глядачі зможуть ознайомитись із анімаційною класикою – у 2018 році виповнюється 30 років з прем'єри анімаційного фільму «Острів скарбів» режисера Давида Черкаського. Творча група представить фільм у фестивальному центрі «Чілдрен Кінофест» – кінотеатрі «Київська Русь».



За традицією, закриє фестиваль володар Гран-прі попереднього року – британський фентезі-фільм «Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу», екранізація бестселера англійської письменниці Джорджії Бінг.



У цьому році «Чілдрен Кінофест» триває з 25 травня по 3 червня й охопить більше 20 міст по всій Україні



Подія: «Всі ми діти твої, Україно!»

Тип заходу: фестиваль

Місце: Палац учнівської молоді

Початок: 13:30

Що обіцяють: О 13:30 – збір на Театральному майдані, побудова колони «Чудодії»

13:50 – покладання квітів

14:00 – урочиста піша хода по проспекту Волі – вулиці Шопена

15:00 (можливо раніше) – на сцені початок дійства, виступ запрошених гостей, святковий концерт за участю провідних художніх колективів ПУМ, творчого колективу з Польщі.

16:00 – оголошення про роботу майданчиків під час свята та загальна фотосесія на пам'ять;

16:10 – хореографічний флешмоб «Танцюють діти» - Гонтар В.С.

У цей час розпочинають роботу усі станції:

- Для любителів образотворчого мистецтва відбуватиметься конкурс малюнка на бруківці «Щасливе дитинство»;

- Робота майданчика «Неповторний боді-арт»;

- Майстерня креативного моделювання одягу;

16:30 Вокальні передзвони «Віночок українських пісень»;

- Творча майстерня малюнків на мольбертах «Моя веселкова мрія», майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва;

- Фотозона. Селфі з казковими героями;

- Креативний проект «Долонька друга»;

17:00 Розважально-ігровий майданчик, запуск у небо повітряних кульок «Кулька мрії».





Подія: «Красуня-україночка» та «Красень-українець»

Тип заходу: конкурс

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 15:00

Що обіцяють: Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, виступами модельних шкіл. Організатори обіцяють пісні та танці. До свята долучиться дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостей анімаційною програмою і подарунками.







Подія: джаз-вечір від Дяді Гєни

Тип заходу: концерт

Місце: «ЛучеSk-паб»

Початок: 20:00

Що обіцяють: живий звук, вхід вільний







Субота, 2 червня



Подія: «Мечеть у Сліпвіллі»

Тип заходу: симуляційна гра

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 11:00

Що обіцяють: «Мечеть у Сліпвіллі» – це не просто гра. Це симуляція конфліктної ситуації на релігійному та соціальному рівнях з подальшими спробами для домовленості.



Для заходу не потрібно володіти спеціальними навичками – необхідне лише бажання відчути цей конфлікт на собі та бажання досягнути спільного рішення.



Для чого: Щоби вміти вирішувати різні конфлікти, а головне – користуватися цими вміннями в житті.



Подія: «Казковий день»

Тип заходу: свято

Місце: ТРЦ «ПортCity»

Початок: 12:00

Що обіцяють: свято морозива, розваги, майстер-класи для дітей, повітряні кулі, солодощі, подарунки. Також маленькі гості зможуть проявити свої художні таланти і зобразити на асфальті малюнок на тему «Моє найголовніше право», а переможець конкурсу отримає цінний подарунок від ТРЦ «ПортCity» – самокат.







Подія: «Діти з променем в серці»

Тип заходу: розваги для дітей

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 14:00

Що обіцяють: Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій.







Подія: «Подаруй усмішку»

Тип заходу: концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 15:00







Подія: концерт студії «Квартал 95»

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 17:00 та 20:00

Що обіцяють: свіжий і актуальний, гострий і точний гумор







Подія: Народні гуляння з «Троїстими музиками»

Тип заходу: концерт

Місце: «ЛучеSk-паб»

Початок: 20:00

Що обіцяють: живий звук, вхід вільний







Подія: концерт гурту «Boney M.»

Місце: «Generator City» в ТРЦ «ПортCity»

Початок: 21:30

Що обіцяють: Зірки 80-х, німецький диско-гурт «Boney M.» на чолі з їхньою першою вокалісткою Шейлою Боннік у 2018 році їдуть до Луцька. Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел. Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту. Більше за







Неділя, 3 червня



Подія: «Котигорошко, або хлопчик з зеленого стручка»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: вистава для дітей з 5 років тривалістю годину



Подія: «Всі ми родом з дитинства»

Тип заходу: дитячий фестиваль добра

Місце: КРЦ «Адреналін Сіті»

Початок: 12:00

Що обіцяють: Свіже повітря і яскраве сонце. Європейський формат відпочинку. Веселий дитячий сміх, розкриття творчих талантів, показові виступи, розваги. Апетитний запах їжі і безліч цікавинок. Ігри для найменших діток, допитливих підлітків, юнаків та дівчат, для тата і мами, бабусі і дідуся. Чаруючі майстер-класи, квести, експрес-тренінги на різні психологічні теми виховання дітей, художній пленер та декорації.



На глядачів та гостей фестивалю чекають неповторні враження від знайомства з талановитими обдарованими дітьми – творчими колективами та солістами, танцювальними гуртами та декламаторами віршів.

Веселі конкурси з аніматорами, зустріч з улюбленими героями та ростовими ляльками. Уроки малювання, художній пленер, величезна спільна картина «Острів дитинства» написана кожним учасником фестивалю. Яскравий аква-грим та безліч супер майстер-класів.

На території фестивалю Вас зустріне велика та апетитна зона, відведена під фуд-корт. На дітей чекатимуть морозиво, шоколадна, карамельна та фруктова смакота, солодка вата та попкорн.







Подія: святкування Дня захисту дітей

Місце: вул. Винниченка, 67 А (2-й поверх)

Початок: 15:00

Що обіцяють: арт-локація «Творчий калейдоскоп» запрошує діток та дорослих творити, малювати, співати, випробовувати нові техніки, виготовляти власноруч музичні інструменти та стати учасниками надзвичайного оркестру. Фіналом свята стане чаювання в теплій атмосфері зі смачним печивом.



Подія: «Непал – країна таємниць та засніжених вершин»

Тип заходу: публічна лекція

Місце: Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку

Початок: 17:00

Що обіцяють: Говоритимуть про такі речі:

• Чим добиратись в Непал

• Коли їхати в Непал

• Безпека. На що звернути увагу

• Трекінг в Гімалаях. Як це?

• Everest Base Camp (ЕВС) – найвідоміший трек у світі

• Фізична підготовка

• Страхівка

• Що варто подивитись в Непалі

Розповідатиме мандрівниця Софія Мадич, автор проекту «Navkolo - Tur з Софією Мадич», консультант та автор кількох індивідуальних турів Непалом «під ключ», організатор групових турів в Непал.

Вхід вільний.







1-3 червня. КІНО



Фільм: «Дедпул 2»

Жанр: фантастика, бойовик, комедія, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 18:00; 19:40; 22:00

Про що фільм? Головний герой фільму – хлопець на ім'я Вейд Вілсон (Раян Рейнольдс). Він позбувся смертельної хвороби завдяки програмі Департаменту Х, і тепер у нього є суперздатність швидко регенерувати. Але при цьому він має спотворене обличчя і змушений його ховати. Коли з’являється суперсолдат з місією вбивати, Дедпул змушений задуматися про дружбу, родину і про те, що насправді означає бути героєм – при цьому роздаючи пенделів на всі 50 відтінків. Оскільки іноді, аби зробити щось добре, доводиться вдаватися до брудних прийомів.



Фантастичний бойовик «Дедпул 2» – продовження фільму про хлопця, який говорить про себе що він «супер, але не герой». Перша частина вийшла на екрани в 2016 році і касові збори перевищили бюджет більш ніж в 13 разів. Фільм увійшов в історію як найкасовіший проект з рейтингом R. До роботи над продовженням приступили відразу ж після прем'єри. Раян Рейнольдс повернувся до своєї ролі. Сценарій знову довірили написати Ретту Різу, Полу Вернику і Робу Лайфелду. Вибір режисера виявився складнішим. Тім Міллер, який знімав першу частину, покинув проект через творчі розбіжності. Його місце зайняв Девід Лейтч. Творці нової франшизи вже планують третю частину.







Фільм: «Соло: Зоряні війни. Історія»

Жанр: Соло: Зоряні війни. Історія

Місце: «Premier City»

Початок: 11:00; 13:40; 16:20; 19:00; 21:40

Про що фільм? Події фільму відбуваються у всесвіті «Зоряних війн» у період між подіями, описаними в епізоді «Помста ситхів» та «Нова надія». Історія розповідаає про пригоди молодого Гана Соло, контрабандиста-одинака, до його зустрічі з Обі-Ваном Кенобі та Люком Скайвокером в оригінальному фільмі «Зоряні війни».







Фільм: «Душа компанії»

Жанр: комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:05

Про що фільм? У свої сорок з лишком жінка дізнається, що чоловік хоче з нею розлучитись. Тоді вона вирішує кардинально змінити життя і нарешті отримати диплом про вищу освіту, подавши документи до університету, в який щойно вступила дочка. Дуже швидко вона стає знаменитістю університетських соцмереж завдяки своєму таланту влаштовувати вечірки.







Фільм: «Зачарований принц»

Жанр: мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 12:10; 14:10; 16:00; 17:50

Про що фільм? Колись давно у одному далекому царстві народився принц. Немовля було напрочуд гарним, та все одно фея вирішила застосувати на хлопчику крихітку чарівного пилку. Кожен, на кого цей пилок потрапляє, стає неймовірно гарним в очах оточуючих, варто йому лише посміхнутись. Але щось пішло не так, і замість малесенької крихітки фея висипала на хлопчика цілу хмару пилку. Пройшли роки. Може здатися, що життя юнака складається легко і просто – варто йому лише усміхнутися і люди ладні робити будь-що заради нього. Але хлопцю хочеться справжнього кохання. І він його шукатиме...







Фільм: «Ескобар»

Жанр: біографія, драма, кримінал

Місце: «Premier City»

Початок: 15:50; 20:20

Про що фільм? «Ескобар» - хронікa злетів і падінь найстрашнішого наркобарона світу Пабло Ескобара (Хав'єр Бардем) та історія про його драматичне кохання з найвідомішою журналісткою Колумбії Вірджинією Вальєхо (Пенелопа Крус) на фоні терору, що розривав країну на частини.







Фільм: «Красуня на всю голову»

Жанр: комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:15; 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30

Про що фільм? Її життя складалося з вічних спроб сісти на дієту або зайнятися фітнесом. «Спроба зарахована», - подумав Всесвіт і скинув бідолаху з велотренажера. Дівчина ударяється головою і знаходить аномальну впевненість в тому, що тепер вона просто чарівна. Одна проблема - в очах інших людей вона ні краплі не змінилася. Загалом, красуня на всю голову.







Фільм: «Бджілка Майя 2: Кубок меду»

Жанр: мультфільм, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 14:00

Про що фільм? Коли переповнена ентузіазмом бджілка Майя випадково ставить Імператрицю Баззтрополіса в незручне становище, вона має об'єднатися з командою жуків-невдах і змагатися в Медових іграх, щоб у неї з'явився шанс врятувати рідний вулик.







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На вихідних у Луцьку постійно відбувається багато заходів, які можна відвідати з коханими, друзями або родиною, аби повеселитись, дізнатись щось нове та просто відпочити.підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.благодійний соціально-мистецький проект12:00Програма:12:00 - 18:00 - фотопроект «Етноукраінці», роботи учнів старшої групи арт-студії «Пятерня» та персональна виставка і презентація каталогу художниці Ольги Билиці (Галерея Мистецтв ( Лесі Українки 24 А) малий, верхній та нижній зали).Безкоштовні майстер-класи від відомих художників:13:00 – стріт-арт «графіті» з Vlad Kholodnyi (сквер Зоряний)13:30 - флористична скульптура малих форм від#SinoSoloma @MarinaStryzhevska Rakityanska (сквер Зоряний)з 12:00 - Арт терапія з Mialkovska ART Therapy (Галерея мистецтв, велика зала)з 12:00 - Малярство з @NatalyaKumanovska (сквер Зоряний)з 12:00 - Декоративний розпис на дубових дощечках з @Maria Rubel (мала зала галереї мистецтв)з 12:00 - Гончарний круг від майстерні «Дайте спокій», майстра Валерія Ленартовича. (Галерея мистецтв).Участь для дітей безкоштовна. В програмі презентація літніх дитячих арт-таборів.Театральний майдан12:00Арт-студія «Світ творчих людей» запрошує дітей віком від 6 років на безкоштовну майстеркуфестиваль«Premier City»12:00До конкурсної програми V Фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Спеціальною подією цього року стане показ до 30-річчя прем'єри анімаційного фільму «Острів скарбів» режисера Давида Черкаського. Вхід на всі покази – безкоштовний, за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю.Відкриє ювілейний «Чілдрен Кінофест» документальна стрічка «Земля: Один вражаючий день» від британської студії BBC. Знята за допомогою найсучасніших технологій, вона кличе глядачів у подорож нашою планетою у компанії різноманітних тва-рин, та показує один день з їх життя. Це перша документальна стрічка, яка буде змагатися за звання найкращого фільму «Чілдрен Кінофесту».Україну цього року представляє фентезі «Сторожова застава». Її головний герой, сучасний школяр, за допомогою чарівного порталу потрапляє у часи Київської Русі. Фільм Юрія Ковальова став одним з лідерів за касовими зборами серед національних стрічок, зібравши у прокаті понад 19 млн. гривень. Права на «Сторожову заставу» були продані на понад 25 країн. Масштабні зйомки проходили в Карпатських горах, гранітних кар'єрах та болотах Київської області.У програмі «Чілдрен Кінофест» – дві стрічки з юнацького конкурсу Берлінського кіно-фестивалю Generation. «Сів заблукала уві сні» – шведсько-норвезька історія однієї ночівлі, що перетворюється на подорож зачарованим будинком. Для аудиторії старшого віку – стрічка «Маленька гавань», яка розповідає про дівчинку, яка знаходить на вокзалі покинутих малюків та починає піклуватися про них. Ця картина спільного виробництва Чехії та Словаччини стала найкращим фільмом Generation, отримавши премію «Кришталевий ведмідь» Берлінале.В рамках фестивалю пройде українська прем'єра найкращої французької анімаційної стрічки за версією премії «Сезар» – «Великий злий лис та інші історії». Фільм про пригоди звірів на селі від творців «Ернеста та Селестини» створений у техніці акварельної анімації.Поза конкурсом маленькі глядачі зможуть ознайомитись із анімаційною класикою – у 2018 році виповнюється 30 років з прем'єри анімаційного фільму «Острів скарбів» режисера Давида Черкаського. Творча група представить фільм у фестивальному центрі «Чілдрен Кінофест» – кінотеатрі «Київська Русь».За традицією, закриє фестиваль володар Гран-прі попереднього року – британський фентезі-фільм «Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу», екранізація бестселера англійської письменниці Джорджії Бінг.У цьому році «Чілдрен Кінофест» триває з 25 травня по 3 червня й охопить більше 20 міст по всій УкраїніфестивальПалац учнівської молоді13:30О 13:30 – збір на Театральному майдані, побудова колони «Чудодії»13:50 – покладання квітів14:00 – урочиста піша хода по проспекту Волі – вулиці Шопена15:00 (можливо раніше) – на сцені початок дійства, виступ запрошених гостей, святковий концерт за участю провідних художніх колективів ПУМ, творчого колективу з Польщі.16:00 – оголошення про роботу майданчиків під час свята та загальна фотосесія на пам'ять;16:10 – хореографічний флешмоб «Танцюють діти» - Гонтар В.С.У цей час розпочинають роботу усі станції:- Для любителів образотворчого мистецтва відбуватиметься конкурс малюнка на бруківці «Щасливе дитинство»;- Робота майданчика «Неповторний боді-арт»;- Майстерня креативного моделювання одягу;16:30 Вокальні передзвони «Віночок українських пісень»;- Творча майстерня малюнків на мольбертах «Моя веселкова мрія», майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва;- Фотозона. Селфі з казковими героями;- Креативний проект «Долонька друга»;17:00 Розважально-ігровий майданчик, запуск у небо повітряних кульок «Кулька мрії».конкурсРЦ «Промінь»15:00Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, виступами модельних шкіл. Організатори обіцяють пісні та танці. До свята долучиться дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостей анімаційною програмою і подарунками.концерт«ЛучеSk-паб»20:00живий звук, вхід вільнийсимуляційна граМолодіжний центр Волині11:00«Мечеть у Сліпвіллі» – це не просто гра. Це симуляція конфліктної ситуації на релігійному та соціальному рівнях з подальшими спробами для домовленості.Для заходу не потрібно володіти спеціальними навичками – необхідне лише бажання відчути цей конфлікт на собі та бажання досягнути спільного рішення.Для чого: Щоби вміти вирішувати різні конфлікти, а головне – користуватися цими вміннями в житті.святоТРЦ «ПортCity»12:00свято морозива, розваги, майстер-класи для дітей, повітряні кулі, солодощі, подарунки. Також маленькі гості зможуть проявити свої художні таланти і зобразити на асфальті малюнок на тему «Моє найголовніше право», а переможець конкурсу отримає цінний подарунок від ТРЦ «ПортCity» – самокат.розваги для дітейРЦ «Промінь»14:00Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій.концертПалац культури міста Луцька15:00РЦ «Промінь»17:00 та 20:00свіжий і актуальний, гострий і точний гуморконцерт«ЛучеSk-паб»20:00живий звук, вхід вільний«Generator City» в ТРЦ «ПортCity»21:30Зірки 80-х, німецький диско-гурт «Boney M.» на чолі з їхньою першою вокалісткою Шейлою Боннік у 2018 році їдуть до Луцька. Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел. Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту. Більше за посиланням виставаВолинський академічний обласний театр ляльок12:00вистава для дітей з 5 років тривалістю годинудитячий фестиваль добраКРЦ «Адреналін Сіті»12:00Свіже повітря і яскраве сонце. Європейський формат відпочинку. Веселий дитячий сміх, розкриття творчих талантів, показові виступи, розваги. Апетитний запах їжі і безліч цікавинок. Ігри для найменших діток, допитливих підлітків, юнаків та дівчат, для тата і мами, бабусі і дідуся. Чаруючі майстер-класи, квести, експрес-тренінги на різні психологічні теми виховання дітей, художній пленер та декорації.На глядачів та гостей фестивалю чекають неповторні враження від знайомства з талановитими обдарованими дітьми – творчими колективами та солістами, танцювальними гуртами та декламаторами віршів.Веселі конкурси з аніматорами, зустріч з улюбленими героями та ростовими ляльками. Уроки малювання, художній пленер, величезна спільна картина «Острів дитинства» написана кожним учасником фестивалю. Яскравий аква-грим та безліч супер майстер-класів.На території фестивалю Вас зустріне велика та апетитна зона, відведена під фуд-корт. На дітей чекатимуть морозиво, шоколадна, карамельна та фруктова смакота, солодка вата та попкорн.вул. Винниченка, 67 А (2-й поверх)15:00арт-локація «Творчий калейдоскоп» запрошує діток та дорослих творити, малювати, співати, випробовувати нові техніки, виготовляти власноруч музичні інструменти та стати учасниками надзвичайного оркестру. Фіналом свята стане чаювання в теплій атмосфері зі смачним печивом.публічна лекціяInnerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку17:00Говоритимуть про такі речі:• Чим добиратись в Непал• Коли їхати в Непал• Безпека. На що звернути увагу• Трекінг в Гімалаях. Як це?• Everest Base Camp (ЕВС) – найвідоміший трек у світі• Фізична підготовка• Страхівка• Що варто подивитись в НепаліРозповідатиме мандрівниця Софія Мадич, автор проекту «Navkolo - Tur з Софією Мадич», консультант та автор кількох індивідуальних турів Непалом «під ключ», організатор групових турів в Непал.Вхід вільний.фантастика, бойовик, комедія, пригоди«Premier City»18:00; 19:40; 22:00Головний герой фільму – хлопець на ім'я Вейд Вілсон (Раян Рейнольдс). Він позбувся смертельної хвороби завдяки програмі Департаменту Х, і тепер у нього є суперздатність швидко регенерувати. Але при цьому він має спотворене обличчя і змушений його ховати. Коли з’являється суперсолдат з місією вбивати, Дедпул змушений задуматися про дружбу, родину і про те, що насправді означає бути героєм – при цьому роздаючи пенделів на всі 50 відтінків. Оскільки іноді, аби зробити щось добре, доводиться вдаватися до брудних прийомів.Фантастичний бойовик «Дедпул 2» – продовження фільму про хлопця, який говорить про себе що він «супер, але не герой». Перша частина вийшла на екрани в 2016 році і касові збори перевищили бюджет більш ніж в 13 разів. Фільм увійшов в історію як найкасовіший проект з рейтингом R. До роботи над продовженням приступили відразу ж після прем'єри. Раян Рейнольдс повернувся до своєї ролі. Сценарій знову довірили написати Ретту Різу, Полу Вернику і Робу Лайфелду. Вибір режисера виявився складнішим. Тім Міллер, який знімав першу частину, покинув проект через творчі розбіжності. Його місце зайняв Девід Лейтч. Творці нової франшизи вже планують третю частину.Соло: Зоряні війни. Історія«Premier City»11:00; 13:40; 16:20; 19:00; 21:40Події фільму відбуваються у всесвіті «Зоряних війн» у період між подіями, описаними в епізоді «Помста ситхів» та «Нова надія». Історія розповідаає про пригоди молодого Гана Соло, контрабандиста-одинака, до його зустрічі з Обі-Ваном Кенобі та Люком Скайвокером в оригінальному фільмі «Зоряні війни».комедія«Premier City»10:05У свої сорок з лишком жінка дізнається, що чоловік хоче з нею розлучитись. Тоді вона вирішує кардинально змінити життя і нарешті отримати диплом про вищу освіту, подавши документи до університету, в який щойно вступила дочка. Дуже швидко вона стає знаменитістю університетських соцмереж завдяки своєму таланту влаштовувати вечірки.мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, сімейний«Premier City»12:10; 14:10; 16:00; 17:50Колись давно у одному далекому царстві народився принц. Немовля було напрочуд гарним, та все одно фея вирішила застосувати на хлопчику крихітку чарівного пилку. Кожен, на кого цей пилок потрапляє, стає неймовірно гарним в очах оточуючих, варто йому лише посміхнутись. Але щось пішло не так, і замість малесенької крихітки фея висипала на хлопчика цілу хмару пилку. Пройшли роки. Може здатися, що життя юнака складається легко і просто – варто йому лише усміхнутися і люди ладні робити будь-що заради нього. Але хлопцю хочеться справжнього кохання. І він його шукатиме...біографія, драма, кримінал«Premier City»15:50; 20:20«Ескобар» - хронікa злетів і падінь найстрашнішого наркобарона світу Пабло Ескобара (Хав'єр Бардем) та історія про його драматичне кохання з найвідомішою журналісткою Колумбії Вірджинією Вальєхо (Пенелопа Крус) на фоні терору, що розривав країну на частини.комедія«Premier City»10:15; 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30Її життя складалося з вічних спроб сісти на дієту або зайнятися фітнесом. «Спроба зарахована», - подумав Всесвіт і скинув бідолаху з велотренажера. Дівчина ударяється головою і знаходить аномальну впевненість в тому, що тепер вона просто чарівна. Одна проблема - в очах інших людей вона ні краплі не змінилася. Загалом, красуня на всю голову.мультфільм, комедія, пригоди, сімейний«Premier City»10:10; 14:00Коли переповнена ентузіазмом бджілка Майя випадково ставить Імператрицю Баззтрополіса в незручне становище, вона має об'єднатися з командою жуків-невдах і змагатися в Медових іграх, щоб у неї з'явився шанс врятувати рідний вулик.

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