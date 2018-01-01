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У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка

У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка
На Тернопільщині у міні-зоопарку лев травмував 14-річного хлопця.

Подія сталася 29 травня на території одного з відпочинкових комплексів у Заліщицькому районі, - інформує ГУНП у Тернопільській області.

Як з’ясували працівники поліції, школяр перебував разом з батьками у міні-зоопарку, розташованому на території комплексу. Він підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі. Хлопчика доправили до медзакладу. Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча, йому надали необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, неповнолітній відвідувач порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною, проте батьки це заперечують. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини.



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Теги: золото, лев, поранення
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