Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 31 травня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах,
Любешові опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень – +28…+29.
Вітер західний, північний, північно-західний, південно-західний і
північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах,
Любешові опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень – +28…+29.
Вітер західний, північний, північно-західний, південно-західний і
північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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