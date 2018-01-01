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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 31 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 31 травня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах,
Любешові опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень – +28…+29.

Вітер західний, північний, північно-західний, південно-західний і
північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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