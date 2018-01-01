Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО

Аркадій Бабченко, якого вважали загиблим — живий. Його смерть інсценізувала СБУ, щоб затримати вбивцю.



Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка.



Під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака журналіст Аркадій Бабченко вийшов до аудиторії - він живий, а смерть інсценували для того, аби затримати злочинців.



Бабченко вибачився перед близькими та колегами за те, що змусив всіх переживати. А також подякував СБУ за врятоване життя. Операцію готували близько місяця.



Як розповів голова СБУ, «вбивцю» Бабченка затримали - це громадянин України, який виконував замовлення російських спецслужб. Крім того Грицак зазначив, що вбивство Бабченка було лише частиною плану щодо знищення російських громадян, які покинули Росію через тиск режиму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський журналіст, якого вважали загиблим — живий. Його смерть інсценізувала СБУ, щоб затримати вбивцю.Про це йдеться у сюжеті ТСН Нагадаємо, ввечері 29 травня у КиєвіПід час брифінгу голови СБУжурналіст Аркадій Бабченко вийшов до аудиторії - він живий, а смерть інсценували для того, аби затримати злочинців.Бабченко вибачився перед близькими та колегами за те, що змусив всіх переживати. А також подякував СБУ за врятоване життя. Операцію готували близько місяця.Як розповів голова СБУ, «вбивцю» Бабченка затримали - це громадянин України, який виконував замовлення російських спецслужб. Крім того Грицак зазначив, що вбивство Бабченка було лише частиною плану щодо знищення російських громадян, які покинули Росію через тиск режиму.

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