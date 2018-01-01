вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО

Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО
Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого вважали загиблим — живий. Його смерть інсценізувала СБУ, щоб затримати вбивцю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка.

Під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака журналіст Аркадій Бабченко вийшов до аудиторії - він живий, а смерть інсценували для того, аби затримати злочинців.

Бабченко вибачився перед близькими та колегами за те, що змусив всіх переживати. А також подякував СБУ за врятоване життя. Операцію готували близько місяця.

Як розповів голова СБУ, «вбивцю» Бабченка затримали - це громадянин України, який виконував замовлення російських спецслужб. Крім того Грицак зазначив, що вбивство Бабченка було лише частиною плану щодо знищення російських громадян, які покинули Росію через тиск режиму.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Аркадій Бабченко, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Сьогодні, 18:00
У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка
Сьогодні, 17:45
Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Горіховий рай: як на Волині плекають «смачну і корисну» плантацію
Сьогодні, 17:30
Прокурору Волині виплатили понад 600 тисяч гривень за вимушений прогул
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Бабченка вбили у власній квартирі Бабченка вбили у власній квартирі
Сьогодні, 00:09
В Україні стріляли у російського військового журналіста В Україні стріляли у російського військового журналіста
29 травень, 21:50
Стрілянина у Бельгії: загинули поліцейські і перехожі Стрілянина у Бельгії: загинули поліцейські і перехожі
29 травень, 16:17
Масове вбивство у Якутії: чоловік з рушниці постріляв сусідів Масове вбивство у Якутії: чоловік з рушниці постріляв сусідів
24 травень, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
Сьогодні, 18:34
 0
«Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів
Сьогодні, 18:24
 0
У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
Сьогодні, 18:00
 0
У міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував підлітка
Сьогодні, 17:45
 0
Журналіст Аркадій Бабченко — живий. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8