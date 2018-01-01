У луцькому «Промені» влаштували свято для дітей. ФОТО

У розважальному центрі «Промінь» відбулося свято для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.Організатори дійства розповіли, що вирішили влаштувати свято до Дня захисту дітей тим, хто цього особливо потребує. Усього ж відпочити у "Промінь" приїхали 137 дітей.«Районна служба у справах дітей Луцької РДА надала список цих діток, і ми їх запросили до себе", - кажуть у прес-службі розважального центру.Тож, діти старшого віку дивились мультфільм «Зачарований принц» у кінотеатрі Multiplex, а молодші грались у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг».Окрім того, маленьким волинянам влаштували тематичний майстер-клас з виготовлення листівок. Також вони бавились у лабіринті та розважались на дискотеці.Більше того, громадянський рух «Свідомі» подарував дітлахам подарунки, тож частинку чудового свята вони повезли із собою додому.