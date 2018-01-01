У луцькому «Промені» влаштували свято для дітей. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У розважальному центрі «Промінь» відбулося свято для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.
Організатори дійства розповіли, що вирішили влаштувати свято до Дня захисту дітей тим, хто цього особливо потребує. Усього ж відпочити у "Промінь" приїхали 137 дітей.
«Районна служба у справах дітей Луцької РДА надала список цих діток, і ми їх запросили до себе", - кажуть у прес-службі розважального центру.
Тож, діти старшого віку дивились мультфільм «Зачарований принц» у кінотеатрі Multiplex, а молодші грались у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг».
Окрім того, маленьким волинянам влаштували тематичний майстер-клас з виготовлення листівок. Також вони бавились у лабіринті та розважались на дискотеці.
Більше того, громадянський рух «Свідомі» подарував дітлахам подарунки, тож частинку чудового свята вони повезли із собою додому.
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Організатори дійства розповіли, що вирішили влаштувати свято до Дня захисту дітей тим, хто цього особливо потребує. Усього ж відпочити у "Промінь" приїхали 137 дітей.
«Районна служба у справах дітей Луцької РДА надала список цих діток, і ми їх запросили до себе", - кажуть у прес-службі розважального центру.
Тож, діти старшого віку дивились мультфільм «Зачарований принц» у кінотеатрі Multiplex, а молодші грались у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг».
Окрім того, маленьким волинянам влаштували тематичний майстер-клас з виготовлення листівок. Також вони бавились у лабіринті та розважались на дискотеці.
Більше того, громадянський рух «Свідомі» подарував дітлахам подарунки, тож частинку чудового свята вони повезли із собою додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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