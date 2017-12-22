«Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів

Андрія Покровського про повернення в програму "Округи без депутатів" 1,2 мільйонів гривень.



Депутати розподіляли кошти свого депутатського фонду на потреби певних округів міста. Про це йшлось 30 травня під час сесії Луцькради, - пише "



Андрій Покровський зауважив, що всі депутати подбали про свій фонд, однак коштів в сумі 1,2 мільйони гривень, які обіцяли мешканцям на "округах без депутатів" так і не повернули у відповідну програму. Тому він запропонував повернути 1,2 мільйони гривень в програму "Округи без депутатів".



"В мене є пропозиція повернути, 1,2 мільйона на програму і дати можливість людям подбати про свій округ", – сказав Андрій Покровський.



Депутат Ігор Поліщук зазначив , що місто робило прибудинкові території на всіх округах. Але через діяльність Громадянського руху "СВІДОМІ" (лідером та засновником якого є Андрій Покровський), який інформує мешканців "осиротілих округів" про можливості отримання коштів для благоустрою визначених територій, він вважає, що у цю роботу втрутилася політика. Хоча, у вересні 2017 року Поліщук повністю підтримував ініціативу Андрія Покровського, як і решта "укропівської" фракції.



"Я бачу, як на округах роздають листівки громадянського руху "Свідомих", що "ми виділили вам 100 тисяч", тому виникає питання, чи ці 1,2 мільйона підуть лучанам чи на передвиборчу агітацію", - сказав Поліщук.



(Цікаво, що Поліщук остерігається інформаційних листівок від Покровського, які він оплатив з власної кишені. При цьому, сам Поліщук, не будучи керівником міста і тому незрозуміло на яких підставах, у квітні "засвітився" на листівках від Луцької міської ради, надрукованих за кошти міського бюджету).







На слова Ігоря Поліщука відповіла депутатка Юлія Вусенко:



"Покровський запропонував цю програму. Відповідно зараз, бачачи, що "округи без депутатів" отримали мінус 1,2 мільйона гривень він і вносить пропозицію повернути кошти, щоб була рівновага у фінансуванні округів. Шановний раднику (Ігор Поліщук, - К.) порадьте нам звідки повернути ці кошти".



Заперечив їй депутат Олександр Кравченко, який сказав, що якщо депутат вносить подібну пропозицію, то має пропонувати звідки ці кошти зняти. Проте, депутат Павло Данильчук сказав, що депутат має право вносити будь-яку пропозицію і не зобов'язаний вказувати джерело фінансування.



Своєю чергою, Андрій Покровський власну пропозицію вніс та попросив 700 тисяч гривень передбачені на реконструкцію плавального басейну, які з початку року й досі "лежать нерухомо", перекинути на округи без депутатів. А після того ,як покажуть проект реконструкції басейну з надлишків повертати кошти на цю справу. Втім Ігор поліщук сказав, що ці кошти треба для встановлення системи переливу води у басейні.



Втім, не дивлячись на аргументи, і те що раніше депутати вже підтримали своїм голосуванням фінансування "округів без депутатів", ані 1,2 мільйонів гривень, ані 700 тисяч гривень в програму так і не повернули.



"Раніше майже весь корпус підтримував пропозицію про фінансування округів без депутатів і ми відновлювали соціальну справедливість, щоб всі мешканці міста буди забезпечені рівновірним фінансуванням. Зараз це переростає в політику", - резюмував Андрій Покровський.



Нагадаємо, що 18 травня виконавчий комітет Луцької міської ради своїм рішення відібрав парковку у РЦ "Промінь", співвласником якого є Андрія Покровський. Сам депутат заявив про політичний тиск щодо його особи зі сторони "укропівської" влади.

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