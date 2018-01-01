Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку

Іванові Стасюку, який декілька місяців живе під сходами магазину, що на проспекті Соборності, потрібна допомога.



Про це у мережі Facebook Ірина Шелест.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що в чоловіка вкрали милиці, а також, що він потрапив до лікарні.



Тепер же Ірина Шелест повідомляє, що безхатько був у лікарні у зв'язку із сепсисом, який розвинувся після обмороження ноги. Після нетривалого лікування чоловік змушений був знову повернутися на вулицю.



"Спілкувалася з ним вчора. Абсолютно нормальна адекватна людина, яка ПРОСИТЬ ПРО ДОПОМОГУ!!! Розповідав, що приходили до нього і депутати, і працівники соціальних служб, було багато обіцянок, але ніякої допомоги", - пише жінка у своєму дописі.



Вона закликає допомогти поширити інформацію про Івана Степановича, аби донести її до людей та служб, які зможуть надати прихисток цьому чоловіку.



Окрім того, для чоловіка шукають милиці, оскільки йому важко пересуватися через травму ноги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безхатькові, який декілька місяців живе під сходами магазину, що на проспекті Соборності, потрібна допомога.Про це у мережі Facebook написала користувачкаНагадаємо,, що в чоловіка вкрали милиці, а також, що він потрапив до лікарні.Тепер же Ірина Шелест повідомляє, що безхатько був у лікарні у зв'язку із сепсисом, який розвинувся після обмороження ноги. Після нетривалого лікування чоловік змушений був знову повернутися на вулицю."Спілкувалася з ним вчора. Абсолютно нормальна адекватна людина, яка ПРОСИТЬ ПРО ДОПОМОГУ!!! Розповідав, що приходили до нього і депутати, і працівники соціальних служб, було багато обіцянок, але ніякої допомоги", - пише жінка у своєму дописі.Вона закликає допомогти поширити інформацію про Івана Степановича, аби донести її до людей та служб, які зможуть надати прихисток цьому чоловіку.Окрім того, для чоловіка шукають милиці, оскільки йому важко пересуватися через травму ноги.

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