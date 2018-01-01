Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 20:52
Двадцять другий номер газети «ВолиньPost» цього тижня побачив світ у середу, 30 травня.
У ньому ви прочитаєте:
«Депутатські «заначки». Скільки заощаджень мають обранці луцької громади.
«Ще жодне весілля не пройшло точно за тим сценарієм, який я підготувала». Популярна волинська тамада провела за 18 років близько 800 весіль.
Під рубрикою «Надзвичайне» – «Шестирічна дівчинка з організмом 60-річної». У шестирічної Ані Сакидон із села Качин Камінь-Каширського – синдром прискореного старіння. Вона вже тричі перенесла інсульт. Попри те, що дівчинка дуже часто тепер мусить лежати в лікарнях, рідні не опускають рук. Хай там що, але вони постійно намагаються знайти гроші на лікування.
Відставка тижня: «Богдана Новарчук більше не очолюватиме «Ласку».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», ««Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона поки що розповсюджується БЕЗПЛАТНО, хоча вже з червня буде у продажу по 1 гривні за примірник.
Тому хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з липня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 29, 31 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
«Депутатські «заначки». Скільки заощаджень мають обранці луцької громади.
«Ще жодне весілля не пройшло точно за тим сценарієм, який я підготувала». Популярна волинська тамада провела за 18 років близько 800 весіль.
Під рубрикою «Надзвичайне» – «Шестирічна дівчинка з організмом 60-річної». У шестирічної Ані Сакидон із села Качин Камінь-Каширського – синдром прискореного старіння. Вона вже тричі перенесла інсульт. Попри те, що дівчинка дуже часто тепер мусить лежати в лікарнях, рідні не опускають рук. Хай там що, але вони постійно намагаються знайти гроші на лікування.
Відставка тижня: «Богдана Новарчук більше не очолюватиме «Ласку».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», ««Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона поки що розповсюджується БЕЗПЛАТНО, хоча вже з червня буде у продажу по 1 гривні за примірник.
Тому хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з липня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 29, 31 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі відкрили нову автозаправку
Сьогодні, 21:08
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 20:52
У луцькому «Промені» влаштували свято для дітей. ФОТО
Сьогодні, 20:15