Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Двадцять другий номер газети «ВолиньPost» цього тижня побачив світ у середу, 30 травня.У ньому ви прочитаєте:«Депутатські «заначки». Скільки заощаджень мають обранці луцької громади.«Ще жодне весілля не пройшло точно за тим сценарієм, який я підготувала». Популярна волинська тамада провела за 18 років близько 800 весіль.Під рубрикою «Надзвичайне» – «Шестирічна дівчинка з організмом 60-річної». У шестирічної Ані Сакидон із села Качин Камінь-Каширського – синдром прискореного старіння. Вона вже тричі перенесла інсульт. Попри те, що дівчинка дуже часто тепер мусить лежати в лікарнях, рідні не опускають рук. Хай там що, але вони постійно намагаються знайти гроші на лікування.Відставка тижня: «Богдана Новарчук більше не очолюватиме «Ласку».Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», ««Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона поки що розповсюджується БЕЗПЛАТНО, хоча вже з червня буде у продажу по 1 гривні за примірник.Тому хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з липня 2018 року:на 1 місяць – 6,19 грн;на 3 місяці – 16,87 грн;до кінця року – 29, 31 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!