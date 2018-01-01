вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі відкрили нову автозаправку

У Ковелі відкрили нову автозаправку
У Ковелі на вулиці Варшавській, 1 сьогодні, 30 травня, відкрили новий сучасний автозаправний комплекс UPG. Його було збудовано менше як за півроку.

Символічну стрічку перерізали міський голова Олег Кіндер та власник компанії UPG Володимир Петренко, - йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у Facebook.

Чимало водіїв скористались нагодою поповнити баки своїх авто на новій заправці у перші хвилини її роботи. Найбільше ж пощастило ковельчанину Олександру Чернявському, який був першим клієнтом і на честь відкриття він отримав подарунок – безкоштовне пальне майже на дві тисячі гривень. Саме стільки вмістив бак його автомобіля.

Міський голова Олег Кіндер зазначає: «Приємно, що такі об’єкти зявляються у місті. Саме у розбудові Ковеля вбачаю основне своє завдання. Сьогодні дуже важливо, що це і робочі місця для ковельчан. Майже півсотні людей тут уже працевлаштовано. Також власники поповнили міський бюджет на 782 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста. Закликаю інших інвесторів: приходьте до нас, ми будемо вам раді. Ковель готовий до конструктивної, взаємовигідної співпраці».

Варто сказати, що на перехресті Варшавської та Володимирської з’явилась не просто нова заправка, але тут попрацювали серйозно над благоустроєм. Це - і зелені газони, декоративні кущі, тротуари, зупинка для автотранспорту. І роботи ще продовжуються.

На автозаправній станції є і кафе. Відвідувачам пропонують фірмову продукцію: бургери, сендвічі, холодні і гарячі напої, а також перші і другі страви.

Людина, яка є ініціатором цієї справи - Володимир Петренко - каже: «Це вже сьома нова АЗС, яку компанія запустила з початку 2018-го року. На сьогодні наша мережа налічує понад 50 станцій. Я впевнений, що у Ковелі наш комплекс буде гарною прикрасою міста на в’їзді, його своєрідною візитівкою. Тут люди, які подорожують як з Варшави на Київ, так і з Києва за кордон зможуть заправитись хорошим пальним, перепочити і отримати масу задоволення від наших страв та якісного сервісу».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АЗС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 21:31
На Волині втопилася 8-річна дівчинка
Сьогодні, 21:14
У Ковелі відкрили нову автозаправку
Сьогодні, 21:08
У Ковелі закінчують будівництво комплексу під відкритим небом. ФОТО
Сьогодні, 20:59
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 20:52
Схожі новини
На Волині активісти виявили нелегальну «заправку». ВІДЕО На Волині активісти виявили нелегальну «заправку». ВІДЕО
25 квітень, 10:53
У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 21:31
На Волині втопилася 8-річна дівчинка На Волині втопилася 8-річна дівчинка
Сьогодні, 21:14
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 31 травня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 31 травня
Сьогодні, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попередили про перебої з водою у спальних районах Луцька
Сьогодні, 22:49
 0
До Луцька прибули винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 22:22
 0
Маршрутник хотів висадити бабусю на милицях
Сьогодні, 22:03
 0
У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 21:31
 0
На Волині втопилася 8-річна дівчинка
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8