У Ковелі відкрили нову автозаправку

У Ковелі на вулиці Варшавській, 1 сьогодні, 30 травня, відкрили новий сучасний автозаправний комплекс UPG. Його було збудовано менше як за півроку.Символічну стрічку перерізали міський головата власник компанії UPG, - йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у Facebook.Чимало водіїв скористались нагодою поповнити баки своїх авто на новій заправці у перші хвилини її роботи. Найбільше ж пощастило ковельчанину, який був першим клієнтом і на честь відкриття він отримав подарунок – безкоштовне пальне майже на дві тисячі гривень. Саме стільки вмістив бак його автомобіля.Міський голова Олег Кіндер зазначає: «Приємно, що такі об’єкти зявляються у місті. Саме у розбудові Ковеля вбачаю основне своє завдання. Сьогодні дуже важливо, що це і робочі місця для ковельчан. Майже півсотні людей тут уже працевлаштовано. Також власники поповнили міський бюджет на 782 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста. Закликаю інших інвесторів: приходьте до нас, ми будемо вам раді. Ковель готовий до конструктивної, взаємовигідної співпраці».Варто сказати, що на перехресті Варшавської та Володимирської з’явилась не просто нова заправка, але тут попрацювали серйозно над благоустроєм. Це - і зелені газони, декоративні кущі, тротуари, зупинка для автотранспорту. І роботи ще продовжуються.На автозаправній станції є і кафе. Відвідувачам пропонують фірмову продукцію: бургери, сендвічі, холодні і гарячі напої, а також перші і другі страви.Людина, яка є ініціатором цієї справи - Володимир Петренко - каже: «Це вже сьома нова АЗС, яку компанія запустила з початку 2018-го року. На сьогодні наша мережа налічує понад 50 станцій. Я впевнений, що у Ковелі наш комплекс буде гарною прикрасою міста на в’їзді, його своєрідною візитівкою. Тут люди, які подорожують як з Варшави на Київ, так і з Києва за кордон зможуть заправитись хорошим пальним, перепочити і отримати масу задоволення від наших страв та якісного сервісу».