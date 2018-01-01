На Волині втопилася 8-річна дівчинка





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За словами очевидців, дитина сама пішла купатися у власний ставок із глиняним дном. Припускають, що дівчинка посковзнулася і не змогла вибратися на берег. А друзів не було поруч.



Коли діти прийшли, то побачили лише її шльопанці, подумали, що вона побігла босоніж до сусідів гратися. Пошукавши скрізь, рідні почали бити на сполох.



Годину зі Світязя їхали водолази. За той час місцевий житель знайшов бездиханне тіло дівчинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів трагедія трапилася у багатодітній сім'ї, в якій підростало восьмеро дітей. Втопилася 8-річна дитина.Про це пише Район Любомль За словами очевидців, дитина сама пішла купатися у власний ставок із глиняним дном. Припускають, що дівчинка посковзнулася і не змогла вибратися на берег. А друзів не було поруч.Коли діти прийшли, то побачили лише її шльопанці, подумали, що вона побігла босоніж до сусідів гратися. Пошукавши скрізь, рідні почали бити на сполох.Годину зі Світязя їхали водолази. За той час місцевий житель знайшов бездиханне тіло дівчинки.

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