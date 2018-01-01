У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 21:31
У селі Зимне Володимир-Волинського району запрацювала уже шоста в області поліцейська станція. Вона обслуговуватиме територію, на якій розташовано 21 населений пункт і мешкає понад 7 тисяч жителів.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
До основних завдань поліцейської станції, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.
В урочистості з нагоди відкриття станції взяли участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, заступник начальника Володимир-Волинського відділу поліції Олександр Демчук, а також голова Зимнівської ОТГ Вячеслав Католик та його заступник Василь Поліщук.
Поліцейські станції уже працюють у Горохівському, Ківерцівському, Луцькому, Старовижівському та Ратнівському районах. До кінця року на Волині планують ввести в дію 38 таких поліцейських станцій.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
До основних завдань поліцейської станції, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.
В урочистості з нагоди відкриття станції взяли участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, заступник начальника Володимир-Волинського відділу поліції Олександр Демчук, а також голова Зимнівської ОТГ Вячеслав Католик та його заступник Василь Поліщук.
Поліцейські станції уже працюють у Горохівському, Ківерцівському, Луцькому, Старовижівському та Ратнівському районах. До кінця року на Волині планують ввести в дію 38 таких поліцейських станцій.
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