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У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію

У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
У селі Зимне Володимир-Волинського району запрацювала уже шоста в області поліцейська станція. Вона обслуговуватиме територію, на якій розташовано 21 населений пункт і мешкає понад 7 тисяч жителів.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

До основних завдань поліцейської станції, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.

В урочистості з нагоди відкриття станції взяли участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, заступник начальника Володимир-Волинського відділу поліції Олександр Демчук, а також голова Зимнівської ОТГ Вячеслав Католик та його заступник Василь Поліщук.

Поліцейські станції уже працюють у Горохівському, Ківерцівському, Луцькому, Старовижівському та Ратнівському районах. До кінця року на Волині планують ввести в дію 38 таких поліцейських станцій.

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Теги: поліція, Волинь
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