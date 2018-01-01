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Волинські бійці навчали дітей із прифронтової школи

Волинські бійці навчали дітей із прифронтової школи
Під завершення навчального року військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського, яка боронить Україну на Луганщині, завітали до загальноосвітньої школи одного з прифронтових селищ Попаснянського району.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.

На прохання учнів та педагогічного колективу бійці провели заняття з допризовної підготовки: історія створення автомата Калашникова, особливості його використання, збірка та розбір зброї. І поки старшокласники, які за кілька років стануть військовослужбовцями, старанно повторювали побачене, малеча з цікавістю спостерігала за військовими і старшими друзями.

На завершення візиту військові передали переможцям змагань «Подаруймо мамі радість -2018», які нещодавно відбулися у цій школі, подарунки від організаторів конкурсу, Нововолинського центру допомоги військовослужбовцям та мережі магазинів «СуперUA», - чудові кружки, набори рушників та косметичні засоби.


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Теги: 14 бригада, Волинь
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