Волинські бійці навчали дітей із прифронтової школи

Під завершення навчального року військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського, яка боронить Україну на Луганщині, завітали до загальноосвітньої школи одного з прифронтових селищ Попаснянського району.Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.На прохання учнів та педагогічного колективу бійці провели заняття з допризовної підготовки: історія створення автомата Калашникова, особливості його використання, збірка та розбір зброї. І поки старшокласники, які за кілька років стануть військовослужбовцями, старанно повторювали побачене, малеча з цікавістю спостерігала за військовими і старшими друзями.На завершення візиту військові передали переможцям змагань «Подаруймо мамі радість -2018», які нещодавно відбулися у цій школі, подарунки від організаторів конкурсу, Нововолинського центру допомоги військовослужбовцям та мережі магазинів «СуперUA», - чудові кружки, набори рушників та косметичні засоби.