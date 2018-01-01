Волинські бійці навчали дітей із прифронтової школи
Сьогодні, 03:43
Під завершення навчального року військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського, яка боронить Україну на Луганщині, завітали до загальноосвітньої школи одного з прифронтових селищ Попаснянського району.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.
На прохання учнів та педагогічного колективу бійці провели заняття з допризовної підготовки: історія створення автомата Калашникова, особливості його використання, збірка та розбір зброї. І поки старшокласники, які за кілька років стануть військовослужбовцями, старанно повторювали побачене, малеча з цікавістю спостерігала за військовими і старшими друзями.
На завершення візиту військові передали переможцям змагань «Подаруймо мамі радість -2018», які нещодавно відбулися у цій школі, подарунки від організаторів конкурсу, Нововолинського центру допомоги військовослужбовцям та мережі магазинів «СуперUA», - чудові кружки, набори рушників та косметичні засоби.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.
На прохання учнів та педагогічного колективу бійці провели заняття з допризовної підготовки: історія створення автомата Калашникова, особливості його використання, збірка та розбір зброї. І поки старшокласники, які за кілька років стануть військовослужбовцями, старанно повторювали побачене, малеча з цікавістю спостерігала за військовими і старшими друзями.
На завершення візиту військові передали переможцям змагань «Подаруймо мамі радість -2018», які нещодавно відбулися у цій школі, подарунки від організаторів конкурсу, Нововолинського центру допомоги військовослужбовцям та мережі магазинів «СуперUA», - чудові кружки, набори рушників та косметичні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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