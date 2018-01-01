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Спецпризначенці пообіцяли шоу на Театральному майдані

Спецпризначенці пообіцяли шоу на Театральному майдані
Волинян запрошують взяти участь у заходах, організованих поліцейськими на Театральному майдані в Луцьку з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Заходи відбудуться 1 червня, - повідомили у СК ГУНП в області.

Програмою, зокрема, передбачені виставки поліцейської спецтехніки, макетів зброї та спеціальних засобів, демонстрація роботи квадракоптерів.

Окрім того, бійці КОРДу (підрозділ особливого призначення) продемонструють дії з використанням зброї та спецзасобів під час затримання злочинців, звільнення заручників.

Також кінологічний центр волинської поліції проведе показ службових собак.

Початок – о 10:00.

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Теги: діти, відпочинок
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