Спецпризначенці пообіцяли шоу на Театральному майдані
Сьогодні, 07:54
Волинян запрошують взяти участь у заходах, організованих поліцейськими на Театральному майдані в Луцьку з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Заходи відбудуться 1 червня, - повідомили у СК ГУНП в області.
Програмою, зокрема, передбачені виставки поліцейської спецтехніки, макетів зброї та спеціальних засобів, демонстрація роботи квадракоптерів.
Окрім того, бійці КОРДу (підрозділ особливого призначення) продемонструють дії з використанням зброї та спецзасобів під час затримання злочинців, звільнення заручників.
Також кінологічний центр волинської поліції проведе показ службових собак.
Початок – о 10:00.
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Заходи відбудуться 1 червня, - повідомили у СК ГУНП в області.
Програмою, зокрема, передбачені виставки поліцейської спецтехніки, макетів зброї та спеціальних засобів, демонстрація роботи квадракоптерів.
Окрім того, бійці КОРДу (підрозділ особливого призначення) продемонструють дії з використанням зброї та спецзасобів під час затримання злочинців, звільнення заручників.
Також кінологічний центр волинської поліції проведе показ службових собак.
Початок – о 10:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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