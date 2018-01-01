Маршрутник хотів висадити бабусю на милицях
Сьогодні, 22:03
Про чергове хамство з боку водія маршрутки у Луцьку повідомляють люди у соцмережах.
Про новий випадок написала Ніна Тучак у Facebook.
Інцидент стався, зі слів Тучак, на Трійцю у маршрутці № 4. Водій спитав у бабусі на милицях, яка в чорному їхала на кладовище, яке має посвідчення. Коли ж та перелічила усі свої посвідчення – однаково вимагав оплати, погрожував висадити.
На щастя, молоді люди заплатили за бабцю.
«На зауваження, коли чому Ви так ставитесь до старшого покоління та чому ви не підійшли до неї та не вияснили ситуацію, а тільки кричачи на всю аудиторію, яка сиділа у маршрутному таксі! Був мовчок !!!!» - обурено написала жінка.
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Про новий випадок написала Ніна Тучак у Facebook.
Інцидент стався, зі слів Тучак, на Трійцю у маршрутці № 4. Водій спитав у бабусі на милицях, яка в чорному їхала на кладовище, яке має посвідчення. Коли ж та перелічила усі свої посвідчення – однаково вимагав оплати, погрожував висадити.
На щастя, молоді люди заплатили за бабцю.
«На зауваження, коли чому Ви так ставитесь до старшого покоління та чому ви не підійшли до неї та не вияснили ситуацію, а тільки кричачи на всю аудиторію, яка сиділа у маршрутному таксі! Був мовчок !!!!» - обурено написала жінка.
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