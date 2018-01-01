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У село на Волині приїдуть знімати шоу «Хата на тата»

У село на Волині приїдуть знімати шоу «Хата на тата»
Телевізійники з СТБ мають прибути до Горохівського району вже 31 травня. Учасниками шоу «Хата на тата» стало подружжя Віри та Івана Бучманів.

Про це повідомляє Район.Горохів.

Сім'я виховує двох донечок. Для участі у шоу їх знайшли через сільську раду.

За правилами передачі, батько має декілька днів поспіль прожити без дружини і виконувати не тільки звичну омашню роботу, а й завдання режисерів. Якщо чоловік успішно впорається, то сім'я отримає гонорар 50 тисяч гривень.

На період зйомок дружині влаштують відпочинок.


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Теги: шоу, Волинь
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