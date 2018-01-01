У село на Волині приїдуть знімати шоу «Хата на тата»

Віри та Івана Бучманів.



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Сім'я виховує двох донечок. Для участі у шоу їх знайшли через сільську раду.



За правилами передачі, батько має декілька днів поспіль прожити без дружини і виконувати не тільки звичну омашню роботу, а й завдання режисерів. Якщо чоловік успішно впорається, то сім'я отримає гонорар 50 тисяч гривень.



На період зйомок дружині влаштують відпочинок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телевізійники з СТБ мають прибути до Горохівського району вже 31 травня. Учасниками шоу «Хата на тата» стало подружжятаПро це повідомляє Район.Горохів Сім'я виховує двох донечок. Для участі у шоу їх знайшли через сільську раду.За правилами передачі, батько має декілька днів поспіль прожити без дружини і виконувати не тільки звичну омашню роботу, а й завдання режисерів. Якщо чоловік успішно впорається, то сім'я отримає гонорар 50 тисяч гривень.На період зйомок дружині влаштують відпочинок.

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