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Кількість хворих на рак на Волині щороку зростає

Кількість хворих на рак на Волині щороку зростає
Волинські медики побачили негативну тенденцію щодо росту кількості онкохворих. Згідно зі спостереженнями, щороку хворих стає на 2% більше.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, - пишуть Волинські новини.

Як розповів головний лікар ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер» Юрій Малімон, у диспансері необхідно добудувати хірургічний корпус, адже через щорічний приріст хворих вже за 5 років їм не вистачить місця.

«Ми піднімали питання про добудову хірургічного корпусу, бо воно стає дедалі гострішим. Тієї реанімації, яка зараз є, вже не вистачає. Вже на сьогодні є проблеми з проведенням операцій, адже потік хворих великий. А приріст хворих відбувається десь по 2% щороку, і за років 5 нам просто не вистачить місця», - інформував Юрій Малімон.

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Теги: онкодиспансер, Луцьк
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