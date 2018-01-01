Кількість хворих на рак на Волині щороку зростає





Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, - пишуть



Як розповів головний лікар ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер» Юрій Малімон, у диспансері необхідно добудувати хірургічний корпус, адже через щорічний приріст хворих вже за 5 років їм не вистачить місця.



«Ми піднімали питання про добудову хірургічного корпусу, бо воно стає дедалі гострішим. Тієї реанімації, яка зараз є, вже не вистачає. Вже на сьогодні є проблеми з проведенням операцій, адже потік хворих великий. А приріст хворих відбувається десь по 2% щороку, і за років 5 нам просто не вистачить місця», - інформував Юрій Малімон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики побачили негативну тенденцію щодо росту кількості онкохворих. Згідно зі спостереженнями, щороку хворих стає на 2% більше.Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, - пишуть Волинські новини Як розповів головний лікар ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер», у диспансері необхідно добудувати хірургічний корпус, адже через щорічний приріст хворих вже за 5 років їм не вистачить місця.«Ми піднімали питання про добудову хірургічного корпусу, бо воно стає дедалі гострішим. Тієї реанімації, яка зараз є, вже не вистачає. Вже на сьогодні є проблеми з проведенням операцій, адже потік хворих великий. А приріст хворих відбувається десь по 2% щороку, і за років 5 нам просто не вистачить місця», - інформував Юрій Малімон.

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