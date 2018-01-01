Явка на ЗНО з української мови на Волині – найвища в Україні





Про це повідомляє



ЗНО стартувало 22 травня. Нагадаємо, заявки на оцінювання на Волині подали понад 11 тисяч абітурієнтів, це на 4% більше ніж минулого року.



Першим школярі складали тест із математики. Наступним предметом стала українська мова та література, далі – іспанська, німецька та французька мови. Англійську абітурієнти будуть здавати в перший день літа — 1 червня. Четвертого червня випускники складатимуть біологію, 6 червня — історію України, 8 – географію, 11 – фізику, а 13 – хімію.



Додаткова сесія розпочнеться 2 липня. У ній візьмуть участь ті абітурієнти, які не скласти тестування з поважної причини, - розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.



«Явка на українську мову у нас чи не найвища по всій Україні, понад 98%. Мали ми під час тестування з української мови вилучення учасників за порушення правил проходження ЗНО. Були ситуації, коли учасники не могли завершити тестування через стан здоров’я або за якихось об’єктивних причин. В цьому випадку вони мають можливість іти на тестування на додаткову сесію яка відбуватиметься з 2 по 11 липня», – розповіла вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Явка на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на Волині становить 98%.Про це повідомляє ВРД НСТУ ЗНО стартувало 22 травня. Нагадаємо, заявки на оцінювання на Волині подали понад 11 тисяч абітурієнтів, це на 4% більше ніж минулого року.Першим школярі складали тест із математики. Наступним предметом стала українська мова та література, далі – іспанська, німецька та французька мови. Англійську абітурієнти будуть здавати в перший день літа — 1 червня. Четвертого червня випускники складатимуть біологію, 6 червня — історію України, 8 – географію, 11 – фізику, а 13 – хімію.Додаткова сесія розпочнеться 2 липня. У ній візьмуть участь ті абітурієнти, які не скласти тестування з поважної причини, - розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень«Явка на українську мову у нас чи не найвища по всій Україні, понад 98%. Мали ми під час тестування з української мови вилучення учасників за порушення правил проходження ЗНО. Були ситуації, коли учасники не могли завершити тестування через стан здоров’я або за якихось об’єктивних причин. В цьому випадку вони мають можливість іти на тестування на додаткову сесію яка відбуватиметься з 2 по 11 липня», – розповіла вона.

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