Кір продовжує «косити» волинян





Про це інформує



За останні три дні в області на кір занедужало 24 особи. З початку року цю інфекційну хворобу «підхопив» 771 волинянин.



Здебільшого хворіють діти, - розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська.



З її слів, хворобу зареєстрували і серед трьох десятків медпрацівників.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не вщухає захворювання на кір. Лише за три доби на нього занедужали 24 волинян.Про це інформує ВРД НСТУ За останні три дні в області на кір занедужало 24 особи. З початку року цю інфекційну хворобу «підхопив» 771 волинянин.Здебільшого хворіють діти, - розповіла заступник директора обласного лабораторного центруЗ її слів, хворобу зареєстрували і серед трьох десятків медпрацівників.

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