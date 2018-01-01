Кір продовжує «косити» волинян
Сьогодні, 02:02
На Волині не вщухає захворювання на кір. Лише за три доби на нього занедужали 24 волинян.
Про це інформує ВРД НСТУ.
За останні три дні в області на кір занедужало 24 особи. З початку року цю інфекційну хворобу «підхопив» 771 волинянин.
Здебільшого хворіють діти, - розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська.
З її слів, хворобу зареєстрували і серед трьох десятків медпрацівників.
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Про це інформує ВРД НСТУ.
За останні три дні в області на кір занедужало 24 особи. З початку року цю інфекційну хворобу «підхопив» 771 волинянин.
Здебільшого хворіють діти, - розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська.
З її слів, хворобу зареєстрували і серед трьох десятків медпрацівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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