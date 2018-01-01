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Кір продовжує «косити» волинян

Кір продовжує «косити» волинян
На Волині не вщухає захворювання на кір. Лише за три доби на нього занедужали 24 волинян.

Про це інформує ВРД НСТУ.

За останні три дні в області на кір занедужало 24 особи. З початку року цю інфекційну хворобу «підхопив» 771 волинянин.

Здебільшого хворіють діти, - розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська.

З її слів, хворобу зареєстрували і серед трьох десятків медпрацівників.



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Теги: кір, Волинь
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