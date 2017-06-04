Філарет у Луцьку дозволив хрестити дітей Добринею і Любавою

Предстоятель УПЦ КП Патріархзазначив, що не буде порушенням церковних догматів хрещення дітей іменами, яких немає у святцях.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Патріарх Філарет відповів на запитання, чи можна охрещувати дітей з іменами, котрі були звичайними серед християн Київської Русі, але у святцях їх нема.За словами предстоятеля УПЦ КП, так, можна. Адже головне – правильно звершене таїнство хрещення, а не саме ім’я чи обряд, здійснений при цьому. Щоправда, це порушить традицію давати християнам лише ті ймення, які є у святцях (іменослові), але не порушить головне – вчення церкви, її догмати.«Тож якщо батьки бажають наректи своє дитя у хрещенні, скажімо, Добринею чи Любавою, це можна робити», - йдеться у повідомленні.