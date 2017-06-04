Філарет у Луцьку дозволив хрестити дітей Добринею і Любавою
Сьогодні, 03:11
Предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет зазначив, що не буде порушенням церковних догматів хрещення дітей іменами, яких немає у святцях.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Патріарх Філарет відповів на запитання, чи можна охрещувати дітей з іменами, котрі були звичайними серед християн Київської Русі, але у святцях їх нема.
За словами предстоятеля УПЦ КП, так, можна. Адже головне – правильно звершене таїнство хрещення, а не саме ім’я чи обряд, здійснений при цьому. Щоправда, це порушить традицію давати християнам лише ті ймення, які є у святцях (іменослові), але не порушить головне – вчення церкви, її догмати.
«Тож якщо батьки бажають наректи своє дитя у хрещенні, скажімо, Добринею чи Любавою, це можна робити», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Патріарх Філарет відповів на запитання, чи можна охрещувати дітей з іменами, котрі були звичайними серед християн Київської Русі, але у святцях їх нема.
За словами предстоятеля УПЦ КП, так, можна. Адже головне – правильно звершене таїнство хрещення, а не саме ім’я чи обряд, здійснений при цьому. Щоправда, це порушить традицію давати християнам лише ті ймення, які є у святцях (іменослові), але не порушить головне – вчення церкви, її догмати.
«Тож якщо батьки бажають наректи своє дитя у хрещенні, скажімо, Добринею чи Любавою, це можна робити», - йдеться у повідомленні.
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