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Філарет у Луцьку дозволив хрестити дітей Добринею і Любавою

Філарет у Луцьку дозволив хрестити дітей Добринею і Любавою
Предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет зазначив, що не буде порушенням церковних догматів хрещення дітей іменами, яких немає у святцях.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Патріарх Філарет відповів на запитання, чи можна охрещувати дітей з іменами, котрі були звичайними серед християн Київської Русі, але у святцях їх нема.

За словами предстоятеля УПЦ КП, так, можна. Адже головне – правильно звершене таїнство хрещення, а не саме ім’я чи обряд, здійснений при цьому. Щоправда, це порушить традицію давати християнам лише ті ймення, які є у святцях (іменослові), але не порушить головне – вчення церкви, її догмати.

«Тож якщо батьки бажають наректи своє дитя у хрещенні, скажімо, Добринею чи Любавою, це можна робити», - йдеться у повідомленні.


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Теги: Філарет, УПЦ КП
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