вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО

«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО
8, 9 та 10 червня відбудеться масштабна модна подія – Lutsk Fashion Weekend, яка збере поціновувачів моди з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя.

8 червня – початок о 19:30. Місце проведення Pub Laphroaig (Київський майдан, 3).

Ведуча – телезірка Наталка Войтович.
У програмі покази дизайнерів з Києва, Полтави та Луцька, конкурс червоної сукні серед дизайнерів, подарунки від партнерів гостям вечора та багато багато музики!

Вартість квитків: 100-150 грн.

9 червня – початок о 18:30. Місце проведення Meat&Green restaurant (вул.Кривий вал, 39)

Ведучі вечора – Вікторія Жуковська та Myach Dreadball - ведучі найбільших музичних фестивалів України: Zaxidfest, Файне Місто, Бандерштат, Respublica...

У програмі: модні покази від Руслана Лазарева та Дмитра Харчука, KUMA Ukrainian Fashion House, Karol by Kateryna Karol, Z.T. (Zhanna Tril), цінні подарунки від партнерів, майстер клас від школи моделей Grace Model House, Showkitchen від ресторану Meat&Green (будемо готувати шакшуку - світовий хіт сніданків від Гонконгу до Нью Йорку включаючи Європу).

Тематика вечора – Краса у поєднанні легкості та брутальності за участю байкерського клубу MC Western Bikers.

Феєричним продовженням Fashion-вечору стане концерт гурту С.К.А.Й.

Квитки — від 150 грн.

10 червня – початок об 11:00. Місце проведення Замок Любарта (вул.Кафедральна, 1А)

Сімейний день. У програмі дитячі та молодіжні покази.

Вартість вхідного квитка на цілий день — 140 грн.

*** Протягом трьох днів діятиме Showroom, де будуть представлені дизайнерські вироби.

Наші контакти:
тел.: 097 273 99 29 та 050 556 46 01.

www.facebook.com/lutsk.fashion

Запрошення можна замовити за телефоном або придбати у пабі «Laphroaig» (Київський майдан, 3) та ресторані «Meat&Green» (вул.Кривий вал, 39).

«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО
«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Lutsk Fashion Weekend
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцях школярі влаштували пожежу на консервному заводі
Сьогодні, 09:47
На Волині злодій заліз через вікно і «обчистив» будинок
Сьогодні, 09:28
«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО
Сьогодні, 09:22
Студія «Квартал-95» виступатиме у луцькому «Промені» з новою програмою. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
Лучан кличуть на модні вихідні Лучан кличуть на модні вихідні
29 січень, 16:05
Красуні та красені Lutsk Fashion Weekend. ФОТО Красуні та красені Lutsk Fashion Weekend. ФОТО
26 листопад, 2017, 13:55
Lutsk Fashion Weekend: занурення в моду зі смаком ігристого вина. ВІДЕО Lutsk Fashion Weekend: занурення в моду зі смаком ігристого вина. ВІДЕО
25 листопад, 2017, 17:07
Свято моди в Луцьку: фото з Lutsk Fashion Weekend Свято моди в Луцьку: фото з Lutsk Fashion Weekend
25 листопад, 2017, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень
Сьогодні, 11:55
 0
Тетяна Єремеєва програла суд виданню «ВолиньPost». ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8