«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО

8, 9 та 10 червня відбудеться масштабна модна подія – Lutsk Fashion Weekend, яка збере поціновувачів моди з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя.8 червня – початок о 19:30. Місце проведення Pub Laphroaig (Київський майдан, 3).Ведуча – телезіркаУ програмі покази дизайнерів з Києва, Полтави та Луцька, конкурс червоної сукні серед дизайнерів, подарунки від партнерів гостям вечора та багато багато музики!Вартість квитків: 100-150 грн.9 червня – початок о 18:30. Місце проведення Meat&Green restaurant (вул.Кривий вал, 39)Ведучі вечора –та- ведучі найбільших музичних фестивалів України: Zaxidfest, Файне Місто, Бандерштат, Respublica...У програмі: модні покази відта, KUMA Ukrainian Fashion House, Karol by Kateryna Karol, Z.T. (Zhanna Tril), цінні подарунки від партнерів, майстер клас від школи моделей Grace Model House, Showkitchen від ресторану Meat&Green (будемо готувати шакшуку - світовий хіт сніданків від Гонконгу до Нью Йорку включаючи Європу).Тематика вечора – Краса у поєднанні легкості та брутальності за участю байкерського клубу MC Western Bikers.Феєричним продовженням Fashion-вечору стане концерт гурту С.К.А.Й.Квитки — від 150 грн.– початок об 11:00. Місце проведення Замок Любарта (вул.Кафедральна, 1А)Сімейний день. У програмі дитячі та молодіжні покази.Вартість вхідного квитка на цілий день — 140 грн.*** Протягом трьох днів діятиме Showroom, де будуть представлені дизайнерські вироби.Наші контакти:тел.: 097 273 99 29 та 050 556 46 01.Запрошення можна замовити за телефоном або придбати у пабі «Laphroaig» (Київський майдан, 3) та ресторані «Meat&Green» (вул.Кривий вал, 39).