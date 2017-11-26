«Модні» вихідні: відбудеться «Lutsk Fashion Weekend». ФОТО
Сьогодні, 09:22
8, 9 та 10 червня відбудеться масштабна модна подія – Lutsk Fashion Weekend, яка збере поціновувачів моди з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя.
8 червня – початок о 19:30. Місце проведення Pub Laphroaig (Київський майдан, 3).
Ведуча – телезірка Наталка Войтович.
У програмі покази дизайнерів з Києва, Полтави та Луцька, конкурс червоної сукні серед дизайнерів, подарунки від партнерів гостям вечора та багато багато музики!
Вартість квитків: 100-150 грн.
9 червня – початок о 18:30. Місце проведення Meat&Green restaurant (вул.Кривий вал, 39)
Ведучі вечора – Вікторія Жуковська та Myach Dreadball - ведучі найбільших музичних фестивалів України: Zaxidfest, Файне Місто, Бандерштат, Respublica...
У програмі: модні покази від Руслана Лазарева та Дмитра Харчука, KUMA Ukrainian Fashion House, Karol by Kateryna Karol, Z.T. (Zhanna Tril), цінні подарунки від партнерів, майстер клас від школи моделей Grace Model House, Showkitchen від ресторану Meat&Green (будемо готувати шакшуку - світовий хіт сніданків від Гонконгу до Нью Йорку включаючи Європу).
Тематика вечора – Краса у поєднанні легкості та брутальності за участю байкерського клубу MC Western Bikers.
Феєричним продовженням Fashion-вечору стане концерт гурту С.К.А.Й.
Квитки — від 150 грн.
10 червня – початок об 11:00. Місце проведення Замок Любарта (вул.Кафедральна, 1А)
Сімейний день. У програмі дитячі та молодіжні покази.
Вартість вхідного квитка на цілий день — 140 грн.
*** Протягом трьох днів діятиме Showroom, де будуть представлені дизайнерські вироби.
Наші контакти:
тел.: 097 273 99 29 та 050 556 46 01.
www.facebook.com/lutsk.fashion
Запрошення можна замовити за телефоном або придбати у пабі «Laphroaig» (Київський майдан, 3) та ресторані «Meat&Green» (вул.Кривий вал, 39).
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8 червня – початок о 19:30. Місце проведення Pub Laphroaig (Київський майдан, 3).
Ведуча – телезірка Наталка Войтович.
У програмі покази дизайнерів з Києва, Полтави та Луцька, конкурс червоної сукні серед дизайнерів, подарунки від партнерів гостям вечора та багато багато музики!
Вартість квитків: 100-150 грн.
9 червня – початок о 18:30. Місце проведення Meat&Green restaurant (вул.Кривий вал, 39)
Ведучі вечора – Вікторія Жуковська та Myach Dreadball - ведучі найбільших музичних фестивалів України: Zaxidfest, Файне Місто, Бандерштат, Respublica...
У програмі: модні покази від Руслана Лазарева та Дмитра Харчука, KUMA Ukrainian Fashion House, Karol by Kateryna Karol, Z.T. (Zhanna Tril), цінні подарунки від партнерів, майстер клас від школи моделей Grace Model House, Showkitchen від ресторану Meat&Green (будемо готувати шакшуку - світовий хіт сніданків від Гонконгу до Нью Йорку включаючи Європу).
Тематика вечора – Краса у поєднанні легкості та брутальності за участю байкерського клубу MC Western Bikers.
Феєричним продовженням Fashion-вечору стане концерт гурту С.К.А.Й.
Квитки — від 150 грн.
10 червня – початок об 11:00. Місце проведення Замок Любарта (вул.Кафедральна, 1А)
Сімейний день. У програмі дитячі та молодіжні покази.
Вартість вхідного квитка на цілий день — 140 грн.
*** Протягом трьох днів діятиме Showroom, де будуть представлені дизайнерські вироби.
Наші контакти:
тел.: 097 273 99 29 та 050 556 46 01.
www.facebook.com/lutsk.fashion
Запрошення можна замовити за телефоном або придбати у пабі «Laphroaig» (Київський майдан, 3) та ресторані «Meat&Green» (вул.Кривий вал, 39).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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