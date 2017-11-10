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У Ківерцях школярі влаштували пожежу на консервному заводі

У Ківерцях школярі влаштували пожежу на консервному заводі
У Ківерцях трапилась пожежа на консервному заводі.

Підозрюють, що за справу взялися неповнолітні, які чи не щодня підпалюють на заводі пінопласт та влаштовують пожежі, - пише Район.Ківерці.

Так трапилося у середу, 30 травня. Близько 16:00 густий дим та запах гару рознісся по навколишніх вулицях.

Питання про постійні підпали на даній території уже піднімали на сесії Ківерцівської міської ради. Тоді депутат міськради Юрій Тананайський наголошував на небезпеці таких пожеж та важливості їх якнайшвидшого запобігання.
У Ківерцях школярі влаштували пожежу на консервному заводі
У Ківерцях школярі влаштували пожежу на консервному заводі

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Теги: пожежа, Ківерці
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