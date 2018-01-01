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На Волині поліція розшукала 11 безвісти зниклих людей

На Волині поліція розшукала 11 безвісти зниклих людей
Волинська поліція встановила місцезнаходження 24 осіб, котрі перебували в розшуку.

Серед них - 11 вважалися безвісти зниклими, а 13 розшукувалися за скоєння кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці розшукали зловмисників, що переховувалися від органів слідства та суду, за вчинення правопорушень.

Йдеться, зокрема, про заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту, службове підроблення, крадіжки.

Так, з метою посилення протидії злочинності та підвищення ефективності розшуку підозрюваних, обвинувачених, безвісти зниклих осіб з 14 травня поліція проводять профілактичні заходи операції «Розшук».




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Теги: розшук
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