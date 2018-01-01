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Рятувальники витягли заблокованого водія з фури, яка потрапила у аварію під Луцьком

Рятувальники витягли заблокованого водія з фури, яка потрапила у аварію під Луцьком
У Ківерцях зіткнулися дві фури. Через аварію водія затисло в автомобілі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, відео двох понівечених автомобілів у Facebook виклав Олександр Мартинчук.

Рятувальники зазначили, що аварія трапилася ще о першій годині ночі, 31 травня.

До служби рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів на вулиці Чкалова в місті Ківерці водій однієї з вантажівок потребує допомоги.

45-річний лучанин отримав травми й був затиснений у понівеченій кабіні вантажного автомобіля.

Рятувальники прибули на місце виклику. За допомогою бензопили вони розрізали двері та металеві елементи автомобіля, витягли водія і передали до карети швидкої допомоги.


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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Ківерці
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