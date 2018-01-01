Рятувальники витягли заблокованого водія з фури, яка потрапила у аварію під Луцьком





Про це повідомили у прес-службі



Нагадаємо, відео двох понівечених автомобілів у Facebook виклав Олександр Мартинчук.



Рятувальники зазначили, що аварія трапилася ще о першій годині ночі, 31 травня.



До служби рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів на вулиці Чкалова в місті Ківерці водій однієї з вантажівок потребує допомоги.



45-річний лучанин отримав травми й був затиснений у понівеченій кабіні вантажного автомобіля.



Рятувальники прибули на місце виклику. За допомогою бензопили вони розрізали двері та металеві елементи автомобіля, витягли водія і передали до карети швидкої допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях зіткнулися дві фури. Через аварію водія затисло в автомобілі.Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області Нагадаємо,виклавРятувальники зазначили, що аварія трапилася ще о першій годині ночі, 31 травня.До служби рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів на вулиці Чкалова в місті Ківерці водій однієї з вантажівок потребує допомоги.45-річний лучанин отримав травми й був затиснений у понівеченій кабіні вантажного автомобіля.Рятувальники прибули на місце виклику. За допомогою бензопили вони розрізали двері та металеві елементи автомобіля, витягли водія і передали до карети швидкої допомоги.

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