Депутат просить послабити «газовий тиск» на дрібних підприємців

Депутат Волиньрадипропонує звернуся до Президента України, Президента та НКРЕКП аби відмінити норму щодо обов'язкового встановлення лічильників газу із дистанційними передавачами показників для підприємців які споживають менше 5 тис метрів кубічних газу.Про це він повідомив у своєму виступі від фракції під час сесії Волиньради 31 травня.Ройко зауважив, що відповідно до постанови НКРЕКП, власники комерційних вузлів обліку природного газу зобов’язані облаштувати їх дистанційними передавачами показників. Нещодавно «листи щастя» отримала ціла низка волинських підприємців.Йдеться про спеціальні лічильники з модемами, які передаватимуть показники. Так, споживачів зобов’язують купити його, встановити та передати на баланс ПАТ «Волиньгаз». Якщо цього не зроблять, то таким підприємцям припинять подавати газ, а відновлять лише після встановлення.Ройко порівняв це із магазином – якщо хочете щось купити у нашому гастроном, приходьте зі своїми вагами.Депутат повідомив, що такі повідомлення отримали і середні та малі підприємці, які мають дохід в 10-20 тисяч гривень на місяць, а вартість приладів і, проект та встановлення становить майже 20 тис грн. Тож це створює дуже великий тиск на малий бізнес.Тож він запропонував звернутися до прем’єра, президента та НКРЕКП щодо скасування вимоги про встановлення відповідних пристроїв для споживачів, які використовують не більше 5 тис метрів кубічних на рік.