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У фракції Волиньради – новий очільник

У фракції Волиньради – новий очільник
Фракцію політичної партії «Самопоміч» у Волинській обласній раді більше не очолює Борис Бабійчук.

Відповідну інформацію озвучили під час сесійного засідання 31 травня.

Голова облради Ігор Палиця зауважив, що перед запитами має озвучити повідомлення. Так, йдеться про те, що у «Самопомочі» повідомили про припинення повноважень як голови фракції депутат Бориса Бабійчука.

Натомість головою фракції обрали депутат Костянтина Зінкевича.

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Теги: Волиньрада, Самопоміч, Костянтин Зінкевич
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