У фракції Волиньради – новий очільник

Борис Бабійчук.



Відповідну інформацію озвучили під час сесійного засідання 31 травня.



Голова облради Ігор Палиця зауважив, що перед запитами має озвучити повідомлення. Так, йдеться про те, що у «Самопомочі» повідомили про припинення повноважень як голови фракції депутат Бориса Бабійчука.



Натомість головою фракції обрали депутат Костянтина Зінкевича.

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