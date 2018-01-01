Синоптики розповіли, якою буде погода у червні





За прогнозами синоптиків, перший тиждень місяця буде теплим, але не спекотним, - передає



Денна температура повітря прогнозується від + 28 + 30ºС, нічна температура буде коливатися в межах + 14 + 20ºС. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни.



З другого тижня місяця встановиться спекотна і суха погода, інтенсивні опади не прогнозуються. Температура повітря буде стабільною, без різких перепадів і стрибків. А ось з середини місяця країну накриє хвиля гроз, можливі опади у вигляді граду і шквальний вітер.



Погода стабілізується під кінець червня, коли сонячні і погожі дні чергуватимуться з дощами, але грози і бурі не прогнозують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні 2018 року погода піднесе українцям кілька "сюрпризів". Адже на початку місяця на територію України увійдуть холодні повітряні маси, що може істотно вплинути на погодну ситуацію.За прогнозами синоптиків, перший тиждень місяця буде теплим, але не спекотним, - передає Meteoprog.ua Денна температура повітря прогнозується від + 28 + 30ºС, нічна температура буде коливатися в межах + 14 + 20ºС. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни.З другого тижня місяця встановиться спекотна і суха погода, інтенсивні опади не прогнозуються. Температура повітря буде стабільною, без різких перепадів і стрибків. А ось з середини місяця країну накриє хвиля гроз, можливі опади у вигляді граду і шквальний вітер.Погода стабілізується під кінець червня, коли сонячні і погожі дні чергуватимуться з дощами, але грози і бурі не прогнозують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію