Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 червня





Іваничівський район



1. 9:00-16:00

смт Іваничі вул.Залізнична частково

2.10:00-16:00

с.Радовичі, с.Клопочин



Ківерцівський район



1. 10:00-12:00

ПЛ-10 кВ 14-05

КТП-200 смт.Цумань



КТП-512

ФОП Ройко Микола Васильович

Цуманське споживче товариство

КТП-51



КТП-572смт.Цумань

ПЛ-10 кВ 14-05

КТП-200 смт.Цумань

вул.Ч.Армії

вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова

КТП-327 смт.Цумань

вул.О.Кошового вул.Д.Галицького

вул.Терешкової вул.Ковпака

КТП-512

вул.Грушевського



КТП-512смт.Цумань

вул.Шкільна, вул.Жовтнева вул.Відродження

Стрітенська

КТП-572смт.Цумань

Вул.Мазепи вул.Дашкевича

Вул.Княгині Ольги

2. 12:00-14:00 ПЛ-10 кВ 14-04

КТП-262 смт.Цумань

Цуманське споживче товариство

ДП "Рибгосп" "Цумань"

ФОП Ховайло Ірина Валеріївна

ФОП Бородіна Галина Савівна

КТП-263 смт.Цумань

ФОП Футрук Наталія Іванівна

КТП-294 смт.Цумань

ПАТ "Укртелеком"

КТП-295 смт.Цумань

ПрАТ "ВОПАС "

ФОП Мороз Михайло Михайлович

ФОП Макара Алла Степанівна

Селищна рада Цумань

ФОП Януль Світлана Олександрівна

УДППЗ "Укрпошта"

Цуманське споживче товариство

Селищна рада Цумань

КТП-302 смт.Цумань



КТП-313 смт.Цумань

Волинська філія концерну радіомовлення , радіозв"я

КТП-321 смт.Цумань

ФОП Жолква Олена Олександрівна





КТП-333 смт.Цумань

ФОП Коломечюк Віктор Іванович

ФОП Бондар Людмила Сергіївна

ФОП Ховайло Оксана Володимирівна

Цуманське ВУЖКГ

Дуб Анатолій Володимирович

ЗТП-398 смт.Цумань

ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна

ПАТ КБ "Приватбанк"

ФОП Чечотка Василь Кузьмович

ДВТП "Волиньфармпостач"

КТП-482 смт.Цумань

Цуманське ВУЖКГ

КТП-508 смт.Цумань

ФОП Матюшко Микола Стахович

Місцева пожежна охорона

ФОП Футрук Наталія Іванівна

КЗ "Ківерцівський РТМО"

ЗТП-514 смт.Цумань

Відділ освіти

Цуманська ВД Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго"

ФОП Ховайло Оксана Володимирівна

ФОП Ховайло Оксана Володимирівна

ЗТП-538 смт.Цумань

Селищна рада Цумань (дитячий садок)

ФОП Кузьмик Юрій Миколайович ПЛ-10 кВ 14-04

КТП-262 смт.Цумань

вул.Партизанська вул.Гагаріна

Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва

КТП-263 смт.Цумань



КТП-294 смт.Цумань

ПАТ "Укртелеком"

КТП-295 смт.Цумань

вул.Жовтнева

вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва вул.Мирна,











КТП-302 смт.Цумань

смт.Цумань

КТП-313 смт.Цумань





КТП-321 смт.Цумань

вул.Ів.Франка, вул.Л.Українки, вул.Коцюбинського-повністю,вул.Васильєва,повністю вул.Пушкіна,

КТП-333 смт.Цумань

вул.1-го Травня, буд.44-133, вул.Дзержинського, вул.Жукова вул.Чехова, буд.1-28,45, свул.Набережна

ЗТП-398 смт.Цумань

вул.Жовтнева, вул.Грушевського



КТП-482 смт.Цумань



КТП-508 смт.Цумань

вул.Філатова







ЗТП-514 смт.Цумань

вул.Шкільна,вул.Жовтнева

ЗТП-538 смт.Цумань



Любомльський та Шацький райони



1. 9.00-17.00

М.Любомль вул., Прикордонників, Паркова, Незалежності, 8-го Березня, Брестська, Миру, Цегельна, Парижської Комуни



Любешівський район



1.10:00-17:00

с. Лахвичі, Цир вул.Новосілля, Берегова



Маневицький район



1. 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок) с. Ст. Чорторійськ



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

с.Шахтарське

вул.Дорогиничівська



Рожищенський район



1..9:00-17:00 с.Озденіж (церква) с.Озденіж, вул.Садова

2. ПЛ-0,4 від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)

3. ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової

4. КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині (СКЗ) с.Доросині, вул.Миру, Ветеранів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00-16:00смт Іваничі вул.Залізнична частково2.10:00-16:00с.Радовичі, с.Клопочин1. 10:00-12:00ПЛ-10 кВ 14-05КТП-200 смт.ЦуманьКТП-512ФОП Ройко Микола ВасильовичЦуманське споживче товариствоКТП-51КТП-572смт.ЦуманьПЛ-10 кВ 14-05КТП-200 смт.Цуманьвул.Ч.Арміївул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.КузнецоваКТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового вул.Д.Галицькоговул.Терешкової вул.КовпакаКТП-512вул.ГрушевськогоКТП-512смт.Цуманьвул.Шкільна, вул.Жовтнева вул.ВідродженняСтрітенськаКТП-572смт.ЦуманьВул.Мазепи вул.ДашкевичаВул.Княгині Ольги2. 12:00-14:00 ПЛ-10 кВ 14-04КТП-262 смт.ЦуманьЦуманське споживче товариствоДП "Рибгосп" "Цумань"ФОП Ховайло Ірина ВалеріївнаФОП Бородіна Галина СавівнаКТП-263 смт.ЦуманьФОП Футрук Наталія ІванівнаКТП-294 смт.ЦуманьПАТ "Укртелеком"КТП-295 смт.ЦуманьПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло МихайловичФОП Макара Алла СтепанівнаСелищна рада ЦуманьФОП Януль Світлана ОлександрівнаУДППЗ "Укрпошта"Цуманське споживче товариствоСелищна рада ЦуманьКТП-302 смт.ЦуманьКТП-313 смт.ЦуманьВолинська філія концерну радіомовлення , радіозв"яКТП-321 смт.ЦуманьФОП Жолква Олена ОлександрівнаКТП-333 смт.ЦуманьФОП Коломечюк Віктор ІвановичФОП Бондар Людмила СергіївнаФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаЦуманське ВУЖКГДуб Анатолій ВолодимировичЗТП-398 смт.ЦуманьФОП Ковальчук Світлана АнатолівнаПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Чечотка Василь КузьмовичДВТП "Волиньфармпостач"КТП-482 смт.ЦуманьЦуманське ВУЖКГКТП-508 смт.ЦуманьФОП Матюшко Микола СтаховичМісцева пожежна охоронаФОП Футрук Наталія ІванівнаКЗ "Ківерцівський РТМО"ЗТП-514 смт.ЦуманьВідділ освітиЦуманська ВД Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго"ФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаЗТП-538 смт.ЦуманьСелищна рада Цумань (дитячий садок)ФОП Кузьмик Юрій Миколайович ПЛ-10 кВ 14-04КТП-262 смт.Цуманьвул.Партизанська вул.ГагарінаЩорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.ВасильєваКТП-263 смт.ЦуманьКТП-294 смт.ЦуманьПАТ "Укртелеком"КТП-295 смт.Цуманьвул.Жовтневавул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва вул.Мирна,КТП-302 смт.Цуманьсмт.ЦуманьКТП-313 смт.ЦуманьКТП-321 смт.Цуманьвул.Ів.Франка, вул.Л.Українки, вул.Коцюбинського-повністю,вул.Васильєва,повністю вул.Пушкіна,КТП-333 смт.Цуманьвул.1-го Травня, буд.44-133, вул.Дзержинського, вул.Жукова вул.Чехова, буд.1-28,45, свул.НабережнаЗТП-398 смт.Цуманьвул.Жовтнева, вул.ГрушевськогоКТП-482 смт.ЦуманьКТП-508 смт.Цуманьвул.ФілатоваЗТП-514 смт.Цуманьвул.Шкільна,вул.ЖовтневаЗТП-538 смт.Цумань1. 9.00-17.00М.Любомль вул., Прикордонників, Паркова, Незалежності, 8-го Березня, Брестська, Миру, Цегельна, Парижської Комуни1.10:00-17:00с. Лахвичі, Цир вул.Новосілля, Берегова1. 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок) с. Ст. Чорторійськ1.09:00-17:00с.Шахтарськевул.Дорогиничівська1..9:00-17:00 с.Озденіж (церква) с.Озденіж, вул.Садова2. ПЛ-0,4 від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)3. ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової4. КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині (СКЗ) с.Доросині, вул.Миру, Ветеранів

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