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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 червня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 червня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Іваничівський район

1. 9:00-16:00
смт Іваничі вул.Залізнична частково
2.10:00-16:00
с.Радовичі, с.Клопочин

Ківерцівський район

1. 10:00-12:00
ПЛ-10 кВ 14-05
КТП-200 смт.Цумань

КТП-512
ФОП Ройко Микола Васильович
Цуманське споживче товариство
КТП-51

КТП-572смт.Цумань
ПЛ-10 кВ 14-05
КТП-200 смт.Цумань
вул.Ч.Армії
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова
КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового вул.Д.Галицького
вул.Терешкової вул.Ковпака
КТП-512
вул.Грушевського

КТП-512смт.Цумань
вул.Шкільна, вул.Жовтнева вул.Відродження
Стрітенська
КТП-572смт.Цумань
Вул.Мазепи вул.Дашкевича
Вул.Княгині Ольги
2. 12:00-14:00 ПЛ-10 кВ 14-04
КТП-262 смт.Цумань
Цуманське споживче товариство
ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна
ФОП Бородіна Галина Савівна
КТП-263 смт.Цумань
ФОП Футрук Наталія Іванівна
КТП-294 смт.Цумань
ПАТ "Укртелеком"
КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Цуманське споживче товариство
Селищна рада Цумань
КТП-302 смт.Цумань

КТП-313 смт.Цумань
Волинська філія концерну радіомовлення , радіозв"я
КТП-321 смт.Цумань
ФОП Жолква Олена Олександрівна


КТП-333 смт.Цумань
ФОП Коломечюк Віктор Іванович
ФОП Бондар Людмила Сергіївна
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
Цуманське ВУЖКГ
Дуб Анатолій Володимирович
ЗТП-398 смт.Цумань
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
ДВТП "Волиньфармпостач"
КТП-482 смт.Цумань
Цуманське ВУЖКГ
КТП-508 смт.Цумань
ФОП Матюшко Микола Стахович
Місцева пожежна охорона
ФОП Футрук Наталія Іванівна
КЗ "Ківерцівський РТМО"
ЗТП-514 смт.Цумань
Відділ освіти
Цуманська ВД Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго"
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
ЗТП-538 смт.Цумань
Селищна рада Цумань (дитячий садок)
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович ПЛ-10 кВ 14-04
КТП-262 смт.Цумань
вул.Партизанська вул.Гагаріна
Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва
КТП-263 смт.Цумань

КТП-294 смт.Цумань
ПАТ "Укртелеком"
КТП-295 смт.Цумань
вул.Жовтнева
вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва вул.Мирна,





КТП-302 смт.Цумань
смт.Цумань
КТП-313 смт.Цумань


КТП-321 смт.Цумань
вул.Ів.Франка, вул.Л.Українки, вул.Коцюбинського-повністю,вул.Васильєва,повністю вул.Пушкіна,
КТП-333 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд.44-133, вул.Дзержинського, вул.Жукова вул.Чехова, буд.1-28,45, свул.Набережна
ЗТП-398 смт.Цумань
вул.Жовтнева, вул.Грушевського

КТП-482 смт.Цумань

КТП-508 смт.Цумань
вул.Філатова



ЗТП-514 смт.Цумань
вул.Шкільна,вул.Жовтнева
ЗТП-538 смт.Цумань

Любомльський та Шацький райони

1. 9.00-17.00
М.Любомль вул., Прикордонників, Паркова, Незалежності, 8-го Березня, Брестська, Миру, Цегельна, Парижської Комуни

Любешівський район

1.10:00-17:00
с. Лахвичі, Цир вул.Новосілля, Берегова

Маневицький район

1. 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок) с. Ст. Чорторійськ

місто Нововолинськ

1.09:00-17:00
с.Шахтарське
вул.Дорогиничівська

Рожищенський район

1..9:00-17:00 с.Озденіж (церква) с.Озденіж, вул.Садова
2. ПЛ-0,4 від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)
3. ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової
4. КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині (СКЗ) с.Доросині, вул.Миру, Ветеранів

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Теги: відключення, світло
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