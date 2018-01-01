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У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО

У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії постраждали обидва водії.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, ДТП трапилася близько першої години ночі 31 травня.

За кермом вантажівки «DAF» перебував 31-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Renault Premium», під керуванням 45-річного лучанина.

Внаслідок зіткнення обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.

У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Ківерці, поліція
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Коментарі 1
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хай дорогу зроблять, бо це не дивно що аварії!!! там не проїхати! або колеса погубиш, або лоб в лоб!!!
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