У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 11:05
У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії постраждали обидва водії.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, ДТП трапилася близько першої години ночі 31 травня.
За кермом вантажівки «DAF» перебував 31-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Renault Premium», під керуванням 45-річного лучанина.
Внаслідок зіткнення обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, ДТП трапилася близько першої години ночі 31 травня.
За кермом вантажівки «DAF» перебував 31-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Renault Premium», під керуванням 45-річного лучанина.
Внаслідок зіткнення обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
хай дорогу зроблять, бо це не дивно що аварії!!! там не проїхати! або колеса погубиш, або лоб в лоб!!!
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