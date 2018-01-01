У Волиньраді оновили склад президії





Відповідне рішення прийняли під час сесії 31 травня.



Ухвалили внести зміни до складу президії обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 10.03.2016 № 3/28 «Про президію обласної ради».



Таким чином із її складу вивели Романа Микитюка, Андрія Турака, Святослава Кравчука та Михайла Імберовського.



Натомість до складу ввели голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики Ірину Вахович, голову постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій Валерія Курстака та уповноваженого представника депутатської фракції Волинської обласної організації Політичної партії «Самопоміч» Костянтина Зінкевича.

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