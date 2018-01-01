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У Волиньраді оновили склад президії

У Волиньраді оновили склад президії
Депутати Волинської обласної ради змінили склад президії.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 31 травня.

Ухвалили внести зміни до складу президії обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 10.03.2016 № 3/28 «Про президію обласної ради».

Таким чином із її складу вивели Романа Микитюка, Андрія Турака, Святослава Кравчука та Михайла Імберовського.

Натомість до складу ввели голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики Ірину Вахович, голову постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій Валерія Курстака та уповноваженого представника депутатської фракції Волинської обласної організації Політичної партії «Самопоміч» Костянтина Зінкевича.

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Теги: президія, Волиньрада
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