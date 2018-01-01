Водії об'їжджають узбіччям, – депутат про волинську дорогу
Сьогодні, 11:19
Депутат Волинської обласної ради просить включити до переліку доріг, які ремонтуватимуть, шлях, який веде до пункту пропуску на кордоні з Білоруссю «Дольськ» - дорога перебуває у жахливому стані.
Про це від повідомив у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня.
Зауважимо, що дорога, про яку йдеться, починається у Луцьку, пролягає через Ківерці, Колки, Маневичі та Любешів і закінчується на кордоні з Білоруссю в КПП «Дольськ».
Депутат пригадав, що сьогодні на одній із аварійних ділянок у Ківерцях сталася аварія, але на цій дорозі є навіть гірші ділянки.
«Водії об'їжджають дорогу узбіччям», - зауважив депутат. Тому він наголосив, що шлях потребує поточного ремонту. Також його необхідно включити до переліку доріг, які підлягатимуть капітальному ремонту у наступному році.
Депутат зауважив, що дорога – міжнародного значення, адже веде до пункту пропуску «Дольськ» на кордоні із Білоруссю. За словами обранця громади, то коли переїжджаєш із сторони Білорусі, то через дорогу складається враження, ніби це подорож у часі.
«Як не з держави в державу, а як з епохи в епоху. І, на жаль, не в нашу користь», - зауважив депутат.
Депутати підтримали запит колеги.
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Про це від повідомив у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня.
Зауважимо, що дорога, про яку йдеться, починається у Луцьку, пролягає через Ківерці, Колки, Маневичі та Любешів і закінчується на кордоні з Білоруссю в КПП «Дольськ».
Депутат пригадав, що сьогодні на одній із аварійних ділянок у Ківерцях сталася аварія, але на цій дорозі є навіть гірші ділянки.
«Водії об'їжджають дорогу узбіччям», - зауважив депутат. Тому він наголосив, що шлях потребує поточного ремонту. Також його необхідно включити до переліку доріг, які підлягатимуть капітальному ремонту у наступному році.
Депутат зауважив, що дорога – міжнародного значення, адже веде до пункту пропуску «Дольськ» на кордоні із Білоруссю. За словами обранця громади, то коли переїжджаєш із сторони Білорусі, то через дорогу складається враження, ніби це подорож у часі.
«Як не з держави в державу, а як з епохи в епоху. І, на жаль, не в нашу користь», - зауважив депутат.
Депутати підтримали запит колеги.
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