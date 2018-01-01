вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водії об'їжджають узбіччям, – депутат про волинську дорогу

Водії об'їжджають узбіччям, – депутат про волинську дорогу
Депутат Волинської обласної ради просить включити до переліку доріг, які ремонтуватимуть, шлях, який веде до пункту пропуску на кордоні з Білоруссю «Дольськ» - дорога перебуває у жахливому стані.

Про це від повідомив у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня.

Зауважимо, що дорога, про яку йдеться, починається у Луцьку, пролягає через Ківерці, Колки, Маневичі та Любешів і закінчується на кордоні з Білоруссю в КПП «Дольськ».

Депутат пригадав, що сьогодні на одній із аварійних ділянок у Ківерцях сталася аварія, але на цій дорозі є навіть гірші ділянки.

«Водії об'їжджають дорогу узбіччям», - зауважив депутат. Тому він наголосив, що шлях потребує поточного ремонту. Також його необхідно включити до переліку доріг, які підлягатимуть капітальному ремонту у наступному році.

Депутат зауважив, що дорога – міжнародного значення, адже веде до пункту пропуску «Дольськ» на кордоні із Білоруссю. За словами обранця громади, то коли переїжджаєш із сторони Білорусі, то через дорогу складається враження, ніби це подорож у часі.

«Як не з держави в державу, а як з епохи в епоху. І, на жаль, не в нашу користь», - зауважив депутат.

Депутати підтримали запит колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, ремонт, Дольськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки
Сьогодні, 11:34
У Шацькому районі хочуть більше копів
Сьогодні, 11:27
Водії об'їжджають узбіччям, – депутат про волинську дорогу
Сьогодні, 11:19
У Волиньраді оновили склад президії
Сьогодні, 11:18
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Волинську дорогу відремонтують за 72 мільйони Волинську дорогу відремонтують за 72 мільйони
28 травень, 17:48
Ніби війна пройшлася саме тут, – лучанка про дорогу до Дубна Ніби війна пройшлася саме тут, – лучанка про дорогу до Дубна
27 травень, 15:45
На ремонт траси Ковель-Володимир-Волинський-Жовква не вистачає коштів На ремонт траси Ковель-Володимир-Волинський-Жовква не вистачає коштів
23 травень, 13:57
«Нарешті!»: реакція людей на ремонт центральної вулиці «Нарешті!»: реакція людей на ремонт центральної вулиці
21 травень, 21:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень
Сьогодні, 11:55
 0
Тетяна Єремеєва програла суд виданню «ВолиньPost». ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8