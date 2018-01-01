У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку, на вулиці Шевченка, автомобіль Audi зіткнувся з парканом.
Про це повідомив Володимир Смірнов у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Він зазначає, що рух по вулиці Шевченка обмежений.
«Водія повезли на експертизу, обставини виясняються», - пише Володимир Смірнов.
Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.
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Про це повідомив Володимир Смірнов у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Він зазначає, що рух по вулиці Шевченка обмежений.
«Водія повезли на експертизу, обставини виясняються», - пише Володимир Смірнов.
Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.
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