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У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО

У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Шевченка, автомобіль Audi зіткнувся з парканом.

Про це повідомив Володимир Смірнов у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».

Він зазначає, що рух по вулиці Шевченка обмежений.

«Водія повезли на експертизу, обставини виясняються», - пише Володимир Смірнов.

Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.

У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Шевченка
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