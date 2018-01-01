У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО





Про це повідомив Володимир Смірнов у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».



Він зазначає, що рух по вулиці Шевченка обмежений.



«Водія повезли на експертизу, обставини виясняються», - пише Володимир Смірнов.



Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Шевченка, автомобіль Audi зіткнувся з парканом.Про це повідомиву Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».Він зазначає, що рух по вулиці Шевченка обмежений.«Водія повезли на експертизу, обставини виясняються», - пише Володимир Смірнов.Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.

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