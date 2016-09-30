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Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень

Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень
У селі Тарасове Луцького району 30-річний чоловік пограбував квартиру. Сума завданих збитків - 19 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У середу, 30 травня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 31-річний житель Луцька.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 30-річний лучанин. Зловмисник пошкодив двері новобудови та вкрав електроінструменти.

Сума завданих матеріальних збитків становить понад 19 тис. грн.

Викрадені речі поліція вилучила й поверне законному власнику.

За фактом крадіжки з проникненням вирішується питання відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, квартира, Тарасове
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