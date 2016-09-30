Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень





Про це повідомили у



У середу, 30 травня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 31-річний житель Луцька.



Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 30-річний лучанин. Зловмисник пошкодив двері новобудови та вкрав електроінструменти.



Сума завданих матеріальних збитків становить понад 19 тис. грн.



Викрадені речі поліція вилучила й поверне законному власнику.



За фактом крадіжки з проникненням вирішується питання відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тарасове Луцького району 30-річний чоловік пограбував квартиру. Сума завданих збитків - 19 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області У середу, 30 травня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 31-річний житель Луцька.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 30-річний лучанин. Зловмисник пошкодив двері новобудови та вкрав електроінструменти.Сума завданих матеріальних збитків становить понад 19 тис. грн.Викрадені речі поліція вилучила й поверне законному власнику.За фактом крадіжки з проникненням вирішується питання відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію