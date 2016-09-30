Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень
Сьогодні, 11:55
У селі Тарасове Луцького району 30-річний чоловік пограбував квартиру. Сума завданих збитків - 19 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У середу, 30 травня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 31-річний житель Луцька.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 30-річний лучанин. Зловмисник пошкодив двері новобудови та вкрав електроінструменти.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 19 тис. грн.
Викрадені речі поліція вилучила й поверне законному власнику.
За фактом крадіжки з проникненням вирішується питання відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У середу, 30 травня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 31-річний житель Луцька.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 30-річний лучанин. Зловмисник пошкодив двері новобудови та вкрав електроінструменти.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 19 тис. грн.
Викрадені речі поліція вилучила й поверне законному власнику.
За фактом крадіжки з проникненням вирішується питання відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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